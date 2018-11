Charles: – Jeg er ikke SÅ dum!

Prins Charles er kjent for å være tydelig i saker som opptar ham. Han har engasjert seg i alt fra klima, arkitektur og til alternativ medisin. Men som konge lover ham å holde seg unna politikk.

– Jeg er ikke SÅ dum!, sier 70-åringen.

Edderkoppen Charles

Prins Charles har i mange år sendt hemmelige beskjeder til folkevalgte og regjeringsmedlemmer der han har flagget sine meninger i en ganske så direkte stil.

Beskjedene har blitt kalt «black spider memos» fordi Charles har skrevet notater og klusset for hånd i dokumentene på en litt edderkopp-aktig måte.

«EDDERKOPP-BREV»: Prins Charles (T.V) sentre mange «edderkopp-brev» til daværende statsminister Tony Blair. Foto: Carl De Souza / AFP

Jordbruksspørsmål, genmodifisert mat, global oppvarming, sosiale forhold og arkitektur er bare noe av det Charles har tatt opp som «privatpersonen» Charles på denne måten.

En av de mest kjente edderkopp-brevene ble skrevet til daværende statsminister Tony Blair i 2002, der Charles gir uttrykk for at landsbygda blir skadelidende som følge av ett av regjeringens forslag.

TIBET-SPØRSMÅLET: Charles møtte Dalai Lama i London i 2012. Foto: Gareth Cattermole / AFP

Det var først etter flere års kamp fra den britiske avisen The Guardian at innholdet i edderkopp-brevene ble gjort offentlig.

Men Charles mener det ikke lenger vil være rom for dette når han tar over tronen. Han mener det er stor forskjell på hva man kan tillate seg som prinsen av Wales og landets konge.

Vil ikke være som sin mor, dronning Elizabeth

Enkelte har stilt spørsmål ved om Charles klarer å være nøytral som kong Charles III. Han åpner likevel for å fortsette med sine «brev».

– Men man vet aldri. Men jeg kunne aldri gjort det uten at det var en avtale mellom meg og den det gjelder, sier Charles i et stort TV-intervju med BBC.

TAR SNART OVER TRONEN: Prins Charles (T.V.) gjør det klart at han ikke vil blande seg direkte inn i britisk politikk når han overtar tronen etter sin mor, dronning Elizabeth (T.V.). Foto: Pool / Reuters

Selv om Charles vil slutte å blande seg inn direkte i politiske saker, vil han benytte seg av muligheten til å kalle inn ulike grupper til samtaler på Buckingham Palace.

Og ifølge Penny Junor, som har skrevet bok om Charles, så vil han fortsette å engasjere seg, men mer i det private, men også i det ukentlige møtet med statsministeren.

Det er for eksempel ikke utenkelig at han i framtiden vil ha ukentlige møter på slottet med republikaneren Jeremy Corbyn. Arbeiderparti-lederen kan nemlig bli Storbritannias neste statsminister.

Charles vil således opptre veldig forskjellig fra sin mor Elizabeth, som bare var 26 år da hun arvet tronen helt uten erfaring fra det politiske liv.

Forberedt siden han var fire

Charles har ikke latt seg intervjue særlig lenge på TV siden det famøse TV-intervjuet der han innrømmer å ha vært utro mot prinsesse Diana i 1994.

FORBEREDT PÅ TRONEN: Prins Charles ble tronarving allerede som fire-åring og skal tidlig ha blitt introdusert til britisk politikk. Charles Philip Arthur George ble født i 1958 og det holdes 70-årsfeiring for ham 14. november. Foto: Stf / AFP

Det er tydelig at et tronskifte er nært forestående. Kongehuset forbereder befolkningen på det som skal skje. Prins Charles har aldri snakket offentlig om dette før heller, da det jo innebærer at moren hans, dronning Elizabeth, er død.

Allerede som fireåring ble det klart at Charles skulle arve tronen. Charles Philip Arthur George ble arveprins da moren overtok tronen.

HARDTARBEIDENDE: Prins Charles (T.V.) blir omtalt som en arbeidsnarkoman. Her sammen med Camilla Parker Bowles under en minnegudstjeneste 11. november for de falne under første verdenskrig. Foto: Peter Nicholls / Reuters

Charles ble tidlig interessert i politikk, og som ung mann ble han invitert inn til statsministerboligen i Downing Street nr. 10 for å selv se og høre hvordan ulike statsministre formet sin politikk.

– Han har alltid visst at han skulle ta over. Jeg tror ikke det tynger ham i det hele tatt, sier kona Camilla Parker Bowles.

I kveld er det stor 70-årsfeiring der kongelige fra hele Europa, inkludert vårt eget kongehuset, vil delta.

Håper de får sett mer til bestefar Charles

Prins Charles blir beskrevet som en arbeidsnarkoman, en mann som arbeider så mye at han sovner ved kontorpulten sin om kvelden.

Charles var til stede for sine to sønner William og Harry da deres mor Diana så tragisk døde i en bilykke. Men det har ikke alltid hatt et like godt forhold fordi faren arbeidet så mye.

Les også: Dette skjedde natten Diana døde

(FRA VENSTRE): Prins Charles, Prins William, hertuginne Kate av Cambridge, Prins Harry og hertuginne Meghan av Sussexw. Bildet er tatt under bryllupet til prinsesse Eguenie av York. Foto: Owen Humphreys / AP

Charles og Camilla Parker Bowles har til sammen åtte barnebarn. Hun har fem barnebarn, mens Charles har tre barnebarn fra prins William og Kate.

BESTEFAR: Prins Charles (T.H) besøkte Kensington Palace med sine to sønner Willaim (T.V) og Harry (MIDTEN) den 5. september 1997 etter at Diana hadde mistet livet i en bilulykke. Nå vil sønnene at han skal bruke mer tid sammen med dem og barnebarna sine. Foto: David Brauchli / AP

Prins Harry mener faren trenger å sette ned farten litt. Harry og Meghan er gravide, og de håper Charles vil ha mer tid til dem og barnebarna.

– Dette er en mann som aldri hviler. Da vi var barn var det så store papirbunker på pulten hans at vi knapt nok nådde fram til faren vår, sier Harry i BBC-dokumentaren.