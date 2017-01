Canadisk kvinne blant drepte i Istanbul

– Det er med dyp sorg jeg har fått høre om det dødbringende angrepet mot en nattklubb i Istanbul der 39 mennesker ble drept, uskyldige ble såret og en canadisk borger ble berøvet livet, sa Trudeau søndag.

– Vi sørger over det meningsløse tapet av en canadisk borger og forblir sterke i vår overbevisning om å jobbe sammen med våre allierte og partnere for å bekjempe terror og stille dem som utøver den til ansvar.

Kondolanser

Trudeau formidlet «sine dypeste kondolanser til familiene og vennene til alle ofrene for denne grusomme handlingen, og vi håper og ber om snarlig og fullstendig bedring for de sårede».

Tyrkisk politi har satt i gang en omfattende jakt på gjerningsmannen, som skjøt en politimann og en kvinne ved inngangen, før han åpnet ild mot gjestene som var samlet til nyttårsfeiring.

– Kulene regnet på en grusom og nådeløs måte mot uskyldige folk som var der for å feire nyttår, og for å ha det gøy, sier Istanbul-guvernør Vasip Sahin til AP.

Utlendinger blant de drepte

Minst 24 av de 39 drepte var utlendinger, opplyser det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu. Blant de drepte skal det blant annet være fem saudiarabere, to jordanere, tre irakere, tre libanesere, to tunisiere, to indere, en israeler, en libyer, en kuwaiter og en belgier. En av tunisierne var fransk-tunisisk, opplyser franske myndigheter.

Utenriksdepartementet i Jordan skriver i en uttalelse mandag morgen at jordanske diplomater har besøkt seks av de sårede i angrepet, og at noen er stabile, mens andre fortsatt er kritisk skadd, melder AP.

Ifølge det norske Utenriksdepartementet er det ikke kommet inn meldinger som tyder på at noen nordmenn ble rammet.

Det er foreløpig uklart hvem som utførte terrorangrepet. Ingen grupper har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet mot nattklubben.