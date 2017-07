Mannlige politikere på den internasjonale arenaen har ikke veldig mye å spille på i klesveien. Uniformen er mørk dress, hvit eller til nød lys ensfarget skjorte – og slips.

Litt sprell kan man riktignok tillate seg med det siste, men bare litt. Ellers kan politikerens seriøsitet trekkes i tvil.

Men Canadas statsminister Justin Trudeau har funnet sin egen løsning på problemet. Han bruker fargerike sokker til å formidle både standpunkter og solidaritet.

– Sjeldent har en manns ankler uttrykt så mye, skriver The New York Times.

Trudeau feirer Canadas nasjonaldag med flaggets røde og hvite farger og nasjonalsymbolet lønnebladet. Foto: CHRIS WATTIE / Reuters

Fra Star Wars til Eid

Når man først skal si noe med sokkene sine, er det kanskje ikke så uventet at Canadas statsminister stiller med nasjonalsymbolet lønnebladet på strømpene i nasjonalfargene rødt og hvitt.

Star Wars-fans lot seg begeistre av statsministerens markering av deres store dag 4. mai. Foto: CHRISTINNE MUSCHI / Reuters

Morsommere ble det da han bar Star Wars-robotene R2-D2 og C-3PO på hver sin sokk under et møte i Montreal med Irlands statsminister.

Datoen var den 4. mai, den internasjonale Star Wars-dagen, og budskapet må ha vært at her var det en statsminister som følger med på populærkulturen.

I NATOs hovedkvarter i Brussel noen uker senere løftet Trudeau på buksebenet og viste stolt fram sine nye NATO-sokker. Blått og rosa på hver sin fot.

Var det et aldri så lite spark til USA og president Donald Trumps heller lunkne holdning til forsvarsalliansen?

Men Justin Trudeaus største sokkeseier til nå må være paret han hadde på seg 25. juni. Da klarte han det mesterstykket å kombinere to solidaritetserklæringer på samme strømpe.

«Eid Mubarak» sto det på regnbuesokkene han gikk med i Pride-paraden – samme dag som Canadas muslimer feiret slutten på fastemåneden ramadan.

Pinlig og uverdig?

Ikke alle i Canada er like begeistret for statsministerens sokke-stunt. Noen mener at de bare bekrefter inntrykket av at Trudeau er en lettvekter og at sokkene er blitt viktigere i mediene enn politikken hans.

– Før kunne du ikke være på internett uten å se katter. Nå kan du ikke være det uten å se Trudeaus sokker. Men kanskje det er planen. For hvis alle stirrer på føttene dine, legger de ikke merke til det du ikke gjør, skriver The Toronto Star.

På den annen side får Canada langt mer internasjonal oppmerksomhet enn landet pleier.

Ifølge den samme avisen viser et datasøk på kombinasjonen av ordene «Justin Trudeau» og «sokker» over 460 medieoppslag det siste halvåret.

Trenden sprer seg

45 år gamle Trudeau ser ut til å ha startet det som kan bli en trend blant politikere som ønsker å bryte ut av malen «alvorlig mann i mørk dress».

Både irske, britiske og amerikanske politikere har byttet ut sine kjedelige mørke herresokker med noen fargerike med et budskap.

Med "Union Jack"-sokker og en pint feirer anti-EU politikeren Nigel Farage at Brexit-prosessen formelt er i gang. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Den republikanske kongressmannen Jeff Duncan viser fram sine støttestrømper til president Trump. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

USAs innenriksminister Ryan Zinke legger ikke skjul på at tidligere president Ronald Reagan er hans politiske forbilde. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP