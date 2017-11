Bygger nytt hybridelektrisk fly

De tre selskapene lanserte samarbeidet på Royal Aeronautical Society i London tirsdag, og kaller det i en pressemelding et «betydningsfullt steg mot hybridelektrisk fremdrift for kommersielle flyvninger».

Gjennom E-Fan X-programmet skal de tre erstatte en av de fire gassturbinene til et BAe 146-fly med en to-megawatts elmotor. Etter hvert ønsker produsenten å erstatte nok en av gassturbinene med en elektrisk motor, så fort det nyutviklede hybridsystemet viser seg slagkraftig.

Airbus har det overordnede ansvaret for integrasjon og styringssystemer. Rolls-Royce har ansvaret for turboshaftmotoren, to-megawattgenerator. Siemens leverer elmotorene. Foto: Airbus

– Åpner døren for hybridfly

BAe 146 er et mellomstort sivilt fly og planen er å ha en delvis elektrifisert versjon av flyet i lufta innen 2020 og i kommersiell drift innen 2025.

Etter utslippspress fra EU jobber flyprodusenter og selskaper med å utvikle nye hel- og delelektriske framdriftssystemer beregnet på fly.

– Dette er et viktig neste steg for å nå vårt mål om gjøre elektrifisert luftfart en realitet i uoverskuelig fremtid. Det vi har lært gjennom vår lange historie med en rekke elektriske demonstrasjonsfly, fra Cri-Cri, e-Genius, E-Star og senest med E-Fan 1.2, samt gjennom samarbeidet med Siemens, vil åpne døren for kommersielle hybride smalbuksfly som er trygge, effektive og kostnadseffektivt, sier teknologisjef Paul Eremenko i Airbus i pressemeldingen.

Se video av el-flyet som lander i England etter en vellykka flytur over Den engelske kanal i 2015.

Fortsatt langt unna helelektriske flyvninger

Hver av de tre partnerne i dette samarbeidet har investert hundrevis av millioner kroner i prosjektet, opplyser de videre.

De tre selskapene satser nå kraftig på hybridteknologi fordi de mener helelektriske fly for kommersielle flyvninger foreløpig er for langt unna.

Vekten på batteriene og vekten på utstyret som trengs for å kjøle ned elektriske motorer er to faktorer som begrenser helelektriske fly for øyeblikket.

– Vi ser på hybridelektriske fremdriftssystemer som nødvendig teknologi for fremtiden, sier Eremenko.