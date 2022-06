CNN Brasil og Reuters meldte at to brødre hadde tilstått drapene på den britiske journalisten Dom Phillips (57), og urfolkseksperten Bruno Pereira (41).

De to ble meldt savnet under en båttur i regnskogen den 5. juni.

Reuters skriver at brødrene har tilstått å partere drapsofrene. TV-kanalen Band News melder også at brødrene brant de parterte kroppene etterpå.

BRASIL: Siktede eskortert av politiet for drapet på Dom Phillips Du trenger javascript for å se video.

Funn av levninger fra mennesker

Én av brødrene har innrømmet å ha begravd paret i jungelen, sa føderalt politi på en pressekonferanse onsdag.

– Mistenkte har fortalt i detalj om drapene som har blitt begått. Han har indikert hvor likene lå, sa leder av det føderale politiet i Brasils delstat Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes.

Han la til at stedet var svært vanskelig å komme til, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Rett før pressekonferansen meldte den brasilianske sjefen for det føderale politiet, Anderson Gustavo Torres, at de har gravd frem levninger fra to mennesker. Identifiseringen vil skje i samarbeid med Interpol.

Politiet sa også at de ikke utelukker flere arrestasjoner i saken.

Føderale politifolk ankommer bryggen etter å ha søkt etter urfolksekspert Bruno Pereira og den britiske journalisten Dom Phillips i Atalaia do Norte, delstaten Amazonas, Brasil, tirsdag 14. juni 2022. Foto: Edmar Barros / AP

Arrestert onsdag

Journalisten og urfolkseksperten forsvant søndag for snart to uker siden, da de var på vei til byen Atalaja do Norte med motorbåt.

Urfolksekspert Bruno Pereira (41). Foto: AFP

Det ble mandag meldt at de to var funnet døde, men politiet avviste senere dette.

På onsdag sa brasiliansk politi at de hadde arrestert en mann med tilknytning til saken.

Mannen, kjent som «Pelado», skal ha vært i besittelse av narkotika, en hagle, og militær ammunisjon. Det ble også funnet blodspor i kjøretøyet hans.

Nå har både «Pelado», som egentlig heter Amarildo da Costa de Oliveria, og hans bror, Oseney da Costa de Oliveria, tilstått drapene på journalisten og urfolkseksperten.

Føderalt politi eskorterer en av de to som er siktet for å være involvert i drapet på den britiske journalisten Dom Phillips og urfolkseksperten Bruno Pereira. Foto: BRUNO KELLY / Reuters

Mottok drapstrusler

Før de forsvant skal Phillips og Pereira ha mottatt drapstrusler.

«Vi vet hvem dere er, og vi kommer til å finne dere og sette dere på plass,» skal det ha stått i et brevet, ifølge avisen O Globo.

Guardian-journalist Dom Phillips og aktivisten Bruno Araújo Pereira var på vei til byen Atalaja do Norte i Amazonas før de ble meldt savnet.

Phillips har lenge vært tilknyttet den britiske avisen The Guardian, og var nå i Amazonas for å skrive en bok om vern av regnskogen.

Området hvor de to var, er kjent for blant annet ulovlig gruvedrift og smugling av narkotika.

Siden 2009 har mer enn 300 personer blitt drept som følge av konflikter om ressursbruk i Amazonas, skriver Human Rights Watch.

En føderal politimann står vakt mens en mistenkt blir fraktet til området der urfolkseksperten Bruno Pereira og frilansjournalisten Dom Phillips forsvant. Foto: Edmar Barros / AP

Bønn fra familien

Tirsdag forrige la Dom Phillips' kone, Alessandra Sampaio, ut en video på sosiale medier.

Der ba hun de brasilianske myndighetene om å øke innsatsen i søket etter ektemannen.

– Vi har fortsatt håp om å finne dem. Selv om jeg ikke får møte mitt livs kjærlighet igjen, må de bli funnet. Vær så snill, intensiver søket, sa en tårekvalt Sampaio.

Den brasilianske TV-kanalen Band News skriver at det føderale politiet vil holde en pressekonferanse om hendelsen i løpet av onsdag kveld norsk tid.