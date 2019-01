– Nazi-beskyldningene og truslene mot meg blir ikke tatt alvorlig, sier den konservative politikeren Anna Soubury til The Daily Telegraph.

Hun beskylder politiet for ikke å ta hensyn til klager som er meldt inn til dem.

I programmet «Good Morning Britain» på ITV beskrev underhusmedlemmet i dag hvordan en gruppe aktivister som kretser rundt parlamentet og regjeringsbygningene i Westminster og til stadighet truer politikere og journalister.

Soubury er en av EU-tilhengerne i Det konservative partiet, og ønsker en ny folkeavstemning om EU-medlemskapet.

Anna Soubry og en gruppe demonstranter foran parlamentet 7. januar 2019. Foto: SOCIAL MEDIA / Reuters

En av aktivistene, James Goddard skal ha lagt ut konfrontasjoner med politikere og journalister på Facebook. Siden hans har, ifølge The Guardian, blitt fjernet av det sosiale nettverket. Goddard leder en gruppe som kler seg i gule refleksvester, etter mønster fra franske demonstranter.

Ble kalt «løgner» og «nazist»

Soubury sier at hun under et BBC-intervju utenfor parlamentet hun ble kalt «nazist» og «løgner». Det skjedde da en gruppe kom bort for å forstyrre intervjuet. Deretter fulgte flere demonstranter etter henne da hun var på vei tilbake til Underhuset.

Politiet sier at de har styrket bemanningen foran Underhuset det siste døgnet.

Fra en roligere debatt foran Underhuset i desember i fjor, der en brexit-tilhenger og en brexit-motstander står sammen. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

– Ekstreme synspunkter fra noen av demonstrantene

I brevet fra de 55 politikerne står det at folk fra begge sider i brexit-debatten i flere måneder har demonstrert på en fredelig og rolig måte foran parlamentet, men at det nå har endret seg.

– Nå ser vi stygge eksempler på at personer fra høyresiden med ytterliggående og ekstreme synspunkter har kommet til området, heter det i brevet.

Politiet sier i en uttalelse at de undersøker om det har skjedd noe kriminelt, og at den personlige sikkerheten til politikerne er viktig.

Også lederen for parlamentet, speaker John Bercow, har henvendt seg til politiet og bedt om at noe må gjøres.

Det mest alvorlige angrepet på en britiske politiker de senere år kom i dagene før folkeavstemningen om Brexit i 2016, da labourpolitikeren Jo Cox ble drept.