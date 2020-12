Britene klargjør krigsskip og lastebilene hoper seg opp på grensa

Helt sør i England snirkler trafikken seg sakte. Køen med lastebiler er nærmest endeløs. Det samme ser en på den franske siden. Motorveien A16 nær Calais har de siste ukene vært fulle av lastebiler på vei over kanalen.

– Britene bunkrer som aldri før, sier Sébastien Rivera som leder Frankrikes nasjonale transportorganisasjon til den franske avisen Le Monde, som kan fortelle om nesten en dobling av antall lastebiler på veiene de siste ukene. Nå er det nesten 20.000 lastebiler som frakter varer over Den engelske kanal hver dag.

– De frykter nye tollsatser, papirarbeid og avgifter, sier Rivera.

Køene langs motorveien nær Ashford gikk sakte i dag. Foto: Matt Dunham / AP

Marinen i beredskap

Det er ikke bare lastebilene som øker i antall. Fire britiske marinefartøy er satt i beredskap. De har fått ordre om å stanse trålere fra EU-land dersom de forsøker å ta seg inn i britisk fiskerisone.

I noen ekstreme tilfeller kan krigsskipene eskortere de utenlandske fiskefartøyene til nærmeste havn.

– Vi kommer ikke til å avfyre skudd mot franske fiskere. Det vil bare skje hvis de mener det er en fare for eget liv, sier en kilde i den britiske marinen til avisen The Guardian.

Beslutningen vekker minner om britenes såkalte «torskekrig» med Island om fiskerettigheter i Nordatlanteren på 1960- og 70-tallet.

På den andre siden av kanalen tar franske myndigheter nyheten med humor og knusende ro.

«Keep calm and carry on», er reaksjonen fra Paris.

Store endringer

Denne uken ble det kjent at Boris Johnson mener det er «stor sannsynlighet» for at Storbritannia ikke kommer fram til en handelsavtale med EU.

Overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår. Etter at Storbritannia gikk ut av EU 31. desember i fjor, har landet hatt et år på seg til å komme fram til en handelsavtale som skal gjelde fra 1. januar 2021.

Det har de så langt ikke klart. I verste fall kan det bli kø og kaos på grenseoverganger mellom EU og Storbritannia.

BBC skriver at britene må forberede seg på endringer i måten de lever og arbeider på fra 1. januar 2021.