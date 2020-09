De har dårlig tid. Frontene skjerpes. Det er stikkord for siste akt i brexit-dramaet som åpner i Brussel onsdag.

Britiske forhandlere vil da legge et ultimatum på bordet. De vil kreve at forhandlingene avsluttes innen fem uker. Hvis ikke forlater britene forhandlingsbordet for godt.

Storbritannia gikk ut av EU 31. januar. Men britene har ikke merket noen særlig forandring fordi en overgangsavtale gjelder ut 2020. Den skal erstattes av en handelsavtale, som det nå forhandles om.

Boris Johnson har kastet en brannfakkel inn i forhandlingene med EU. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Britenes statsminister Boris Johnson krever mer fart i disse forhandlingene.

Og britene vil understreke alvoret med å foreslå en lovendring. Den skal kunne fjerne rettskraften i deler av utmeldingsavtalen med EU. Det gjelder statsstøtte og tollavgifter for Nord-Irland.

Disse ordningene bidrar til å sikre at grensen kan være åpen, uten toll- og passkontroll.

– Vi er ikke redde for å forlate forhandlingene, sa britenes sjefforhandler David Frost til Mail on Sunday. Han la til at Storbritannia ikke vil være noen «klientstat» under EU.

Sjefforhandlerne har en stor utfordring foran seg. Her er EUs Michel Barnier (th) og britenes David Frost avbildet tidligere i år. Foto: POOL New / Reuters

Internasjonalt dårlig lys

Opposisjonen i Storbritannia tolker forslaget om å endre utmeldingsavtalen med EU ganske annerledes, skriver The Guardian:

– Det er uærlig opptreden og et svik mot Storbritannias internasjonale forpliktelser. Det vil sette Storbritannia i et dårlig lys hos framtidige handelspartnere, skriver Labour i en uttalelse.

Dermed kan statsminister Boris Johnson komme til å bryte den avtalen han selv skrev under med EU i oktober i fjor. Deler av lovforslaget er ventet å bli offentliggjort onsdag, skriver Financial Times, som omtalte lovforslaget først.

Henger sammen med fredsavtalen

Etter langvarige forhandlinger sikret EU og britene en fortsatt åpen grense tvers over Irland. Med brexit blir dette en ny yttergrense for EU.

Avtalen sikret handel og menneskelig samkvem mellom EU-landet Irland og britisk styrte Nord-Irland.

Nord-Irland skal være en del av EUs tollunion og indre marked selv om Storbritannia for øvrig står utenfor.

Bak ligger alle parters ønske om at fredsavtalen for Nord-Irland ikke skal trues. Avtalen skal hindre tollkontroller og i verste fall politi og soldater langs grensen. Slik var det gjennom mange år under konflikten i Nord-Irland, før fredsavtalen fra 1998.

EU og Storbritannia sitter ved samme bord fram til midten av oktober. Da går fristen ut for å bli enige om en varig avtale om forholdet mellom partene. Foto: POOL New

Men igjen er grensen tvers over Irland blitt et kort som kastes inn i spillet mellom EU og Storbritannia.

Når partene møtes igjen onsdag krever britene mer fart i forhandlingene. Men det er allerede en felles forståelse av at forhandlingene bør avsluttes innen midten av oktober.

Det vurderes som nødvendig for å få nytt lovverk på plass – og ikke minst sikre godkjenninger fra EU-landene før årsskiftet. Da går den midlertidige overgangsavtalen mellom partene ut.

Uten en ny handelsavtale gjelder de mer generelle reglene for varehandel fra Verdens Handelsorganisasjon, WTO. Det kan gi høye tollsatser og føre til vanskeligheter for eksportindustrien.