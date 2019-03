Storbritannia skulle etter planen gå ut av EU den 29. mars. Men det blir det ikke noe av. Utmeldingen av EU kan bli utsatt med to år.

– Jeg frykter at vi ikke kommer ut av EU likevel, sier June Pacey.

NRK møter henne i Romford, en gammel markdsby nordøst i London. I bydelen her stemte hele sju av ti for at Storbriannia skulle melde seg ut av EU. At brexit blir utsatt gjør at mange av de 17,4 millioner britene som stemte for brexit nå føler seg sveket.

– Jeg stemte for brexit av økonomiske grunner og for at vi skulle ha våre egne lover uten å måtte høre på Brussel, men være vår egen nasjon igjen. Alt det vi kjempet for under krigen, sier June Pacey.

Den tradisjonelle arbeiderklassestrøket i bydelen Harving har endret seg mye de siste årene.

En stor andel folk med svart karibisk bakgrunn har flyttet inn. Samtidig har det vært en betydelig innvandring fra østeuropeiske EU-land. Kontroll med innvandringen var derfor en viktig grunn til at mange stemte for brexit.

– De nekter å gi oss det vi stemte for, sier Allan Blake. Han er en av de mange i Romford som stemte for brexit. Foto: Johan E. Bull / NRK

Allan Blake tror også politkerne vil forsøke å hindre brexit. Politikerne har han ikke mye til overs for. Han kaller dem parasitter.

– De er satt der for å representere folket, men så nekter de å gi oss det vi stemte for, sier Blake.

Brexit kan bli utsatt i to år

Statsminister Theresa May vil forsøke på nytt å få igjennom den omstridte brexitavtalen sin innen onsdag neste uke.

Dersom politikerne mot formodning stemmer for den, så vil Storbritannia be om at brexit utsettes til 30. juni. Det er for å få tid til å gjennomføre de nødvendige lovendringer som skal til for å gå fra et EU-land til å bli et land utenfor den europeiske union.

I Romford stemte sju av ti for brexit under folkeavstemningen om EU i 2016. Foto: Frank Augstein / AP

Men dersom politikerne i Underhuset på nytt stemmer ned avtalen, så kan brexit bli utsatt i to år. Britene vil da måtte være med å stemme til i valget av nytt EU-parlament i mai.

Hva som skjer videre i det politiske kaoset som nå råder i Storbritannia er det vanskelig å spå om. Men mange frykter at brexit ikke blir noe av .

Mye kan skje i disse brexit-tider. Det kan også bli en ny folkeavstemning.

– I så fall vil jeg stemme for å gå ut av EU på nytt, men etter det vil jeg aldri mer delta i et demokratisk valg, sier Allan Blake.

Frykt for sosialt opprør

Dersom brexit trekker ut i tid, eller ikke blir noe av i det hele tatt er det en viss fare for at det kan bryte ut et opprør.

Brexit-tilhengere frykter at utsettelse av brexit kan føre til at det ikke blir noenutemelding av EU i det hele tatt. Foto: Tolga Akmen / AFP

Den harde kjernen av brexit-tilhengere i bevegelsen rundt det britiske uavhengighetspartiet, UKIP, vil kunne ta til gatene.

De har også i den senere tid fått med seg den innflytelsesrike innvandrings- og islamkritiske Tommy Robinson med på laget og han har flere hundre faste tilhengere som følger han i tykt og tynt.