Britene vil utsette brexit

Det har vært en lang strid om brexit i det britiske underhuset. To ganger har representantene sagt nei til avtalen statsminister Theresa May har forhandlet fram.

I går sa Underhuset nei til å gå ut av EU uten avtale.

I dag stemte de over om de skulle be om en utsettelse av skilsmissen med EU.

Forslaget ble vedtatt med 412 mot 202 stemmer.

Utsettelsen av brexit skal være på minst 3 måneder.

På forhånd stemte representantene om fire tillegg til forslaget om utsettelse.

Ett av forslagene var fra Labour om at utsettelsen av brexit skulle være så lang at det kunne gjennomføres en ny folkeavstemning.

Det ble forkastet med en meget klar majoritet, selv om mange valgte å ikke stemme.

KLAR FOR LANG UTSETTELSE: EU-president Donald Tusk sier han vil kjempe for at Storbritannia får nok tid. Utsettelsen av skilsmissen kan bli så lang som to år. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY / Reuters

EU er med

EU-president Donald Tusk gjorde det klart tidligere i dag at han var klar til å forsøke å overtale EU-landene til å gi britene en «lang» utsettelse på brexit.

– I løpet av mine konsultasjoner i forkant av EU-toppmøtet, vil jeg anmode EU27 om å være åpne for en lang utsettelse hvis Storbritannia finner det nødvendig å tenke gjennom brexit-strategien sin på nytt, skriver Tusk på Twitter.

EU27 henviser til de 27 EU-landene som er involvert i brexit-forhandlingene, altså alle medlemslandene utenom Storbritannia. På toppmøtet 21.–22. mars ventes det at lederne i disse landene avgjør hvorvidt de skal gi britene mulighet til å utsette brexit.

FIKK IKKE DET HAN VILLE: Leder i opposisjonspartiet Labour, Jeremy Corbyn, ville at det skulle åpnes for en ny folkeavstemning om brexit. Forslaget ble forkastet. 334 representanter stemte i mot. Foto: TOM JACOBS / Reuters

Kort eller lang

En lang utsettelse vil få konselvenser for Storbritannia og landets plikter i EU-systemet.

– En slik forlengelse vil utvilsomt også bety at Storbritannia må holde valg til EU-parlamentet i mai, sa statsminister Theresa May i går.

Statsministeren gjør det klart at dette ikke er noe utfall hun selv ønsker.

– Men Underhuset er nødt til å ta konsekvensene av beslutningene det har tatt.

EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker har allerede gitt klar beskjed om at britene er juridisk forpliktet til å delta i EU-valget dersom brexit utsettes lenger enn til valgdagen.

FORTSATT HÅP: I britisk politikk er det meste mulig. En utsettelse gir nye muligheter for at landet ikke går ut av EU. Foto: Matt Dunham / AP

Tredje forsøk

Den britiske regjeringens plan er nå å legge brexitavtalen fram for Underhuset på nytt innen 20. mars, i håp om å få den godkjent før EUs toppmøte dagen etter.

I så fall vil May kunne reise til toppmøtet og be EUs ledere om bare en kort utsettelse for å få alle formaliteter på plass i tide.

Ifølge opposisjonspartiet Labour trengs en helt ny tilnærming.

– Parlamentet må nå ta kontroll over situasjonen, sier partileder Jeremy Corbyn, som nå inviterer til samtaler på tvers av partigrensene for å forsøke å nå fram til et kompromiss.