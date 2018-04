Brasils høyesterett gir grønt lys for fengsling av Lula

De elleve dommerne diskuterte saken i over ti timer, og det endte til slutt med at seks stemte for å avvise begjæringen, mens fem stemte mot.

Brasils høyestrettsjustituarius, Carmen Lucia, har allerede før avgjørelsen i Lulas disfavør oppfordret til ro og advart mot voldsbruk. Her på vei til det avgjørende rettsmøtet i går. Foto: VICTORIA SILVA / AFP

Avgjørelsen betyr trolig at Lula må starte soningen av dommen på tolv år og en måneds fengsel, mens ankesakene pågår.

I fjor ble Lula kjent skyldig i å ha tatt imot en kostbar leilighet fra et entreprenørselskap som ville sikre seg kontrakter på statlige byggeprosjekter. Dommen lyder på tolv års fengsel for korrupsjon. Lula har allerede tapt en ankesak.

Punktum for presidentambisjoner?

Den tidligere skopusseren var landets president fra 2003 til 2011, en periode med kraftig økonomisk vekst, økt velstand for fattige brasilianere og styrket posisjon for Brasil internasjonalt.

Han leder nå suverent på meningsmålingene foran presidentvalget 7. oktober. I midten av august starter landets «øverste valgtribunal» prosessen som skal avgjøre kandidatenes valgbarhet.

Det er ventet at tribunalet vil konkludere med at Lula ikke kan stille, fordi en lov forbyr straffedømte å stille til valg når dommen er opprettholdt i to rettsinstanser.

Likhet for loven

– Hvordan kan man snakk om juridisk effektivitet om ikke straffen på noe tidspunkt blir tatt i bruk? spør Alexandre de Moraes, som stemte for å fengsle Lula.

Motstandere av Lula da Silva feirer høyesteretts avgjørelse utenfor den brasilianske nasjonalforsamlingen i går. Foto: Eraldo Peres / AP

Tirsdag kveld samlet tusenvis av mennesker seg i gatene for å kreve at Lula blir innesperret. Opptil 20.000 mennesker møtte fram i landets største by São Paulo, og noen få tusen i Rio de Janeiro.

– Vi vil at Brasil skal bli kvitt denne skammelige korrupsjonen. Sett Lula i fengsel, og la Brasil starte med blanke ark, sa en av demonstrantene i São Paulo, Mara Massa (67

Spent situasjon

Lulas tilhengere reagerer kraftig på avgjørelsen i høyesterett. – En tragedie for demokratiet og for Brasil, skriver Arbeiderpartiet på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I forrige uke ble den tidligere presidentens kampanjebusser beskutt mens han drev valgkamp i det sørlige Brasil.

Les mer her: Ekspresident Lula: – Om de tror det vil skremme oss, tar de feil

– Ikke tro at kampen blir enkel, sa Lula selv til tilhengere på et møte i Rio de Janeiro sist mandag. Han har bedt om å få være en fri mann så lenge saken er til behandling i rettssystemet. Det kan i teorien ta flere år før appellmulighetene er uttømt.

Tilhengere av Lula samlet seg i går utenfor hjemmet hans i Sao Berardo do Campo. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Forsvarssjefen blander seg inn

– Forsvaret tar avstand fra straffefrihet, tvitret hærsjefen, general Euardo Villas Bôas, tirsdag. Det ble oppfattet som en klar beskjed til høyesterett om å stemme mot den tidligere presidenten.

– Dette er definitivt ikke bra. Hvis det er hva det ser ut som, vil et nytt 1964 være helt uakseptabelt, tvitret Brasils tidligere riksadvokat, Rodrigo Janot.

Lulas tilhengere reagerer i likhet med Janot kraftig på det de oppfatter som utidig innblanding fra en ledende militær. Fra 1964 til 1985 var Brasil styrt av et høyreorientert militærdiktatur som kom til makten gjennom et kupp.

Les også: Ekspresident Lulas anke avvist