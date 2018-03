Lula har reist rundt i den sørlige delen av landet for å samle støtte til å stille til på nytt i presidentvalget i oktober på tross av at han er dømt for korrupsjon og risikerer fengselsstraff.

– Tidligere president Lulas bilkolonne ble nettopp truffet av minst tre skudd mens de kjørte mellom byene Quedas do Iguacu og Laranjeiras do Sul sør i landet, uten politieskorte. To busser ble truffet, men ingen ble skadd, meldes det på Lulas twitterkonto.

SKUDDHULL: Hullet i bussen er trolig forårsaket av skudd mot bilkolonnen til tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva. Foto: Eraldo Peres / AP

I bussene som ble truffet av skuddene, satt det journalister og andre gjester, ifølge Lulas pressetalsmann, Jose Crispiniano.

– Det jeg nå ser er nesten nazismens oppstandelse. sier Lula på Twitter.

Omstridt ekspresident

Lula er dømt til tolv års fengsel for korrupsjon og hvitvasking av penger. Tirsdag ble anken hans avvist for andre gang, og 4. april blir den endelig avgjort i høyesterett.

Les mer: Ekspresident Lulas anke avvist

Likevel leder den tidligere presidenten på meningsmålingene foran presidentvalget.

Men den tidligere svært populære presidenten, er nå veldig omstridt i Brasil. Lulas valgkampanje har blitt møtt med protester flere steder langs valgkampruta og politiet har brukt tåregass for å spre demonstrantene.

KASTER STEIN: Flere demonstrerte mot tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva og en mann i delstaten Paraná Foto: CHRISTIAN RIZZI / AFP

Lula har erklært seg uskyldig i anklagene og mener hele saken mot ham er løgn.

– Hvis de tror de kan kneble kampviljen min, tar de feil. Den dagen jeg ikke kan rope mer, vil jeg rope gjennom deres struper. Den dagen jeg ikke kan tenke lenger, skal jeg tenke gjennom dere, sa Lula på et valgkampmøte tirsdag, ifølge nyhetsbyrået AP.

TÅREGASS: Politiet skjøt tåregass for å spre demonstranter som protesterte mot tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva. Foto: CHRISTIAN RIZZI / AFP

Klager på sikkerheten

For litt over en uke siden var det store demonstrasjoner i Rio de Janeiro etter at politikeren og menneskerettighetsaktivisten Marielle Franco ble ble skutt og drept, og ifølge avisa Globo er minst 40 folkevalgte drept i Brasil siden starten av 2017.

Politiet etterforsker nå skyteepisoden mot Lulas valgkampkolonne. Partiets leder mener at myndighetene ikke hadde sørget for sikkerheten til valgkampanjen og kalte angrepet et drapsforsøk.

– Det er ikke normalt i et demokrati at folk skyter på en demokratisk bilkolonne, sa Hoffmann.

STØTTE: Lulas støttespillere på valgkampmøte. Foto: Eraldo Peres / AP

Sikkerhetsminister Raul Jungmann sa at angrepet var uakseptabelt og at de statlige myndighetene vil følge nøye med på den lokale etterforskningen.