Brasils fattige bekjemper korona

– Myndighetene gjør absolutt ingen ting for redde innbyggernes liv i de fattige områdene. Derfor har vi tatt vår skjebne i egne hender.

Det sier Wallace Perreira, leder for Rio de Janeiros største favela, Rocinha, i et intervju med NRK via nett-tjenesten WhatsApp.

– Ved å utnytte det sterke samholdet og solidariteten som er mellom folk her i Rocinha har vi gjort mye for å bekjempe pandemien, sier han.

Rundt 60 døde

- Vi har tatt vår skjebne i egne hender, sier Wallace Perreira, leder for favelaen Rocinha i Rio. Foto: RTV Portugal

Favelaen Rocinha har mer enn 100.000 innbyggere. De bor tett, ofte tre generasjoner på noen få kvadratmater. Hygienen er dårlig, med åpen kloakk og store mangel på innlagt vann.

Likevel er tallet på koronaofre fortsatt «bare» rundt 60, ifølge favela-lederen. Han tar klare forbehold for at det virkelige tallet kan være høyere. Men mener likevel at den lokale innsatsen har gitt gode resultater.

– Vi deler ut mat, medisiner og hygieneartikler. Vi informerer folk om hvordan de skal beskytte seg. Og vi desinfiserer gatene jevnlig. I tillegg tar vi oss spesielt av dem som er i risikosonen, sier lederen for beboerforeningen i Rocinha.

«Favelaenes G-10»

"Sammen er vi sterke", fastslår en beboer i favelaen Paraisopolis i São Paulo. Foto: MIGUEL SCHINCARIOL

Rocinha er en del av nettverket «G-10», som består av de 10 mest folkerike favelaene i Brasil. I spissen for nettverket står Gilson Rodrigues, leder for favelaen Paraisópolis i São Paulo.

Da pandemien startet sto han frem med «et nødrop» til verden – en nettvideo som har vakt stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Det har brakt store donasjoner til favelaen, og har gjort det mulig å sette i verk en omfattende kamp mot koronakrisa.

– Vi har satt i verk tre store aksjoner, én for å bekjempe smitte, én for å løse sosiale problemer og én for å støtte beboerne økonomisk, sier Gilson Rodrigues.

– Vi har et stort antall frivillige som har gått fra hus til hus og hjulpet folk under pandemien, sier han.

"Mer en 13 millioner favela-beboere er glemt", står det på denne transparenten under en markering i São Paulo. Foto: Andre Penner / AP

Færre døde enn andre steder

Den brasilianske TV-kanalen SBT kunngjorde i helgen en forbløffende korona-nyhet: Blant de fattige i favelaen Paraisópolis i São Paulo er andelen koronaofre langt lavere enn ellers i byen.

Mens tallet på døde i favelaen er 21,7 pr. 100.000 innbyggere er det tilsvarende tallet for byen som helhet 56,2, ifølge en undersøkelse som er gjort av instituttet Polis.

Dette er overraskende for de fleste. Da pandemien rammet Brasil i mars var frykten for massedød i de tett befolkede favelaene et av de store skrekkscenarienene.

Frivillige i favelaen Paraisópolis i São Paulo deler ut mat til beboerne. Foto: Andre Penner / Andre Penner

Nå tyder mye på at disse områdene er bedre i stand til å beskytte seg enn folk i storsamfunnet.

Men ekspertene advarer: Brasil er fortsatt i første bølge av pandemien, og mye kan endre seg.

