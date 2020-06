Smitte-eksplosjon i Latin-Amerika

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Pandemiens herjinger er langt fra over. I store deler av verden er den knapt begynt.

Og verst er det i Latin-Amerika, der drøyt 1,6 millioner mennesker nå er registrert smittet og mer enn 75.000 er døde.

De siste to-tre ukene har land som Mexico, Peru, Chile og Colombia hatt en eksplosiv vekst i covid-19-smitte. Flere steder er tallet på dødsofre blitt fordoblet, og smitten sprer seg stadig raskere – ikke bare i de store byene, men også til mindre steder.

Verst i Brasil

Tallet på korona-døde i Brasil har steget til 45.500. Samtidig viser folk stadig mindre respekt for smittevernreglene. Foto: AMANDA PEROBELLI

Det siste døgnet har 1.338 mennesker dødd av korona i Brasil, mens tallet på registrert smittede har økt med mer enn 37.000, ifølge nettstedet Worldometer.

Dette er en brutal påminnelse om at situasjonen fortsatt er svært dramatisk, etter at tallene har vært noe lavere de siste dagene.

For en drøy uke siden begynte myndighetene flere steder i landet å lette på smittetiltakene. Kjøpesentre er blitt åpnet og offentlig transport er kommet delvis i gang igjen.

Samtidig er mange blitt svært uforsiktige, og på sosiale medier her i Rio spør enkelte om hvor det er fest, og om det er sant at koronapandemien er over.

45.500 mennesker har til nå mistet livet som følge av pandemien i Brasil, mens det offisielle tallet på smittede er 928.000.

– Hold deg hjemme

En prest i den meksikanske byen Guadalajara leder messen iført munnbind, slik myndighetene har bestemt. Foto: ULISES RUIZ / AFP

Et annet episenter for korona er det folkerike Mexico, der få personer er testet og tallet på døde har økt dramatisk den siste tiden.

Det er rundt 17.500 dødsofre for korona i landet, og det stemmer dårlig med tallet på registrert smittede, som er 150.000. Ekspertene tror derfor det virkelige smittetallet kan vært opptil en million.

Et av de mest utsatte stedene er byen Ciudad Juárez og andre steder langs grensen til USA. Og generaldirektør Carlos Paez Agraz i selskapet Mesura, som jobber med å registrere koronasmitte, kommer med følgende oppfordring til befolkningen:

– Hold deg hjemme. Dette er et område med ekstremt høy risiko for å bli smitte, og helsevesenet er svært mangelfullt.

De siste dagene har Mexico hatt noen av de høyeste dødstallene i verden, ved siden av Brasil og USA.

Tallet på registrert smittede i Peru nærmer seg en kvart million, og rundt 7.000 er døde. Her blir noen av ofrene hedret i katedralen i Lima. Foto: STRINGER / Reuters

Dårlige odds

Latin-Amerika er verdens mest urbaniserte region. Mer enn 80 prosent av befolkningen bor i byer og tettsteder, noe som gjør det vanskelig å hindre spredning av koronaviruset.

Og Latin-Amerikas byer er preget av slumområder med millioner av innbyggere, som ofte bor i store familier i boliger på noen få kvadratmeter.

I tillegg er de sanitære forholdene dårlige i slike områder, og blir folk syke er helsetilbudet svært mangelfullt

«I Latin-Amerika er det ikke alder og helse som avgjør om folk overlever en korona-sykdom, men størrelsen på bankkontoen», skriver en kommentator.

Vil du ha ukebrev fra Urix? Klikk her