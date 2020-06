Brasil: 130.000 nye korona-smittede på tre døgn

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det var mange som advarte da myndighetene her i Rio de Janeiro og andre delstater i Brasil kunngjorde at de ville begynne å gjenåpne samfunnet etter pandemien.

Årsakene var åpenbare: Tallet på nye ofre var fortsett skyhøyt. Og i motsetning til i Europa, var det var høyst uklart om smittetoppen var nådd.

Det mest positive tegnet var at sykehusene begynte å få kontroll over situasjonen. Det var blitt flere ledige behandlingsplasser for akutt syke korona-pasienter.

Men de siste dagene tyder mye på at pessimistene hadde rett. I løpet av tre døgn er det registrert rundt 130.000 nye korona-smittede og mer enn 3600 døde i Brasil. Dette er de høyeste tallene siden pandemien startet.

– Vi sender folk til slaktehuset, sier medisinprofessor Domingo Alves ved Universitetet i São Paulo til nyhetsbyrået Reuters.

Han er medlem av en vitenskapelig komité som overvåker Covid-19-krisa i Brasil.

– Smittekurven i Brasil peker fortsatt bratt oppover. Vi er fortsatt i første fase, sier professoren.

Det er et voldsomt press her i Brasil for å gjenåpne landet, etter at guvernørene i de ulike delstatene innførte strenge smittetiltak i mars.

Landets president Jair Bolsonaro har hele tiden vært imot tiltakene. Han har kalt stengingen «en forbrytelse». Og han har beskyldt guvernørene for å «ødelegge arbeidsplasser» og å «rive landet i stykker».

Det store flertallet av brasilianerne har tatt avstand fra presidentens opptreden. Men mange er enige med ham i at det haster med å gjenåpne landet for å redde økonomien.

Det har vært en synkende respekt for smitteverntiltakene de siste ukene. Og etter at gjenåpningen startet, har dette forsterket seg kraftig.

Mistet støtte

Det nye oppsvinget i koronasmitte har ført til at folk også er i ferd med å miste tilliten til delstatsmyndighetene.

Det viser en ny undersøkelse som er utført av instituttet Datafolha for avisen Folha de São Paulo. Det er nå bare er 44 prosent av brasilianerne som mener at delstatene gjør en god jobb med å bekjempe pandemien. I april var det 58 prosent som mente dette.

Bare 16 prosent sa i april at de var misfornøyd med delstatsmyndighetenes innsats. Nå er det 29 prosent som mener innsatsen er «dårlig eller elendig», viser undersøkelsen fra Datafolha.

Ifølge nettstedet Worldometer er det nå mer enn 55.000 døde og 1,2 millioner registrert smittede i Brasil.

