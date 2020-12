Brasil: Et drap i døgnet på grunn av seksuell legning

– Jeg er veldig redd, sier den 65 år gamle Eduardo Michels, som bor i bydelen Tijuca i Rio de Janeiro.

– Hver dag hører vi om nye tilfeller av vold mot seksuelle minoriteter, sier han til NRK.

De to siste årene har det vært 750 slike drap her i Brasil, ifølge nettstedet Statista. Og etter en nedgang i fjor, tyder foreløpige tall på at det har vært en ny oppgang i 2020:

– Det har vært en økning i tallet på drap med 22 prosent i forhold til samme periode i fjor. Dette er det vi har tall på. Men den virkelige volden er mye verre, sier Eduardo Michels.

Han har i mange år arbeidet med å registrere vold mot homofile, lesbiske, bifile og transpersoner i Brasil.

Den 23 år gamle Alef "Jessica" Pereira fra Rio, ble brent til døde på grunn av sin legning. Foto: Faksimile fra TV-reportasje

– Banke ut djevelskapen

Eduardo og hans samboer, Flavio Micellis, har selv vært utsatt for grov vold. For tre år siden ble de angrepet av en gruppe evangelisk kristne naboer i blokka der de bodde:

– En av overfallsmennene ropte «jeg skal banke djevelskapen ut av deg», forteller Flavio Micellis til NRK.

– De slo meg i hodet og sparket meg overalt på kroppen, blant annet i kjønnsorganene. Og en av dem ropte «du har ikke bruk for disse», forteller han.

Det brutale overfallet ble omtalt i brasilianske medier, og Flavio fikk store skader, som han sliter med den dag i dag:

– Jeg har smerter i ryggen og i knærne, og tre ryggvirvler er skadd. Jeg kan ikke gå mer enn 10 meter før jeg må sette meg, sier han.

Flavio Micellis har fortsatt skader etter overfallet, men får ingen erstatning. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Saken ble anmeldt, med krav om erstatning, men den er nå henlagt.

– Oppmuntrer homofobe

Brasils president Jair Bolsonaro har en rekke ganger kommet med nedsettende uttalelser om seksuelle minoriteter. På en konferanse her i Rio i forrige måned kommenterte han sin motstand mot strenge koronatiltak – på følgende måte:

– Vi skal alle dø en dag. Alle skal dø. Vi kan ikke lukke øynene for virkeligheten. Vi må slutte med å være et land av homser, sa Bolsonaro.

– Når landets president snakker slik, er det en enorm oppmuntring for dem som hater oss, sier Eduardo Michels:

– De føler nå at de kan gjøre hva de vil. Hatet mot oss har alltid vært der, men nå føler de at de har fått tillatelse til å angripe oss. De har ikke lenger noen hemninger, sier 65-åringen i intervjuet med NRK.

Brasil er berømt for sine gay pride-parader. men de seksuelle minoritetene forteller om økt vold og hets. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Kirke og macho

Brasil er det landet i verden som har flest katolikker. I tillegg har de såkalte pinsekirkene hatt kraftig fremgang de siste årene. I disse miljøene er det sterk motstand mot homofili, og ifølge ekspertene, en viktig grobunn for hat og vold mot de seksuelle minoritetene.

I tillegg blir en machokultur og en generell voldskultur i Brasil pekt på som viktige årsaker til den omfattende volden mot mennesker med en annen legning enn flertallet.

Men bildet er ikke entydig. São Paulo, Rio de Janeiro og andre brasilianske storbyer er kjent for store homoparader, og en rekke menneskerettsgrupper kjemper for større toleranse.

En viktig maktfaktor er Høyesterett, som i fjor fastslo at homofobi er forbudt i Brasil. Det er også tillatt for personer av samme kjønn å inngå ekteskap og å adoptere barn.

Men de seksuelle minoritetene frykter at disse rettighetene kan bli tatt fra dem av dagens regjering og dens støttespillere. I en undersøkelse utført av gruppen «Genero e Numero» (Kjønn og Tall) sier 92 prosent at de har opplevd mer vold etter at Jair Bolsonaro kom til makten for to år siden.