Brasil: 10 millioner nye fattige under pandemien

– Når man mister jobben har man ikke råd til å betale husleie. Derfor kom jeg hit, og fikk en liten jordflekk. Nå kjemper jeg for tilværelsen som alle andre.

Det sier Adriana da Silva. Hun er en av lederne for de rundt 500 beboerne i Penha Brasil – et nytt fattigkvartal i utkanten av Brasils største by São Paulo. Hun jobbet i et rengjøringsfirma, men ble oppsagt på grunn av pandemien.

Innbyggerne i favelaen har selv bygget sine enkle hjem. Materialene har de stort sett funnet på søppelfyllinger.

Adriana da Silva er en av lederne i den nye favelaen. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Men det hender at folk kommer innom med ting de ikke selv trenger. Under NRKs besøk kommer en nabo med et helt billass med gamle byggematerialer.

– Uten andre menneskers hjertelag, hadde vi ikke overlevd, sier Adriana da Silva.

– Vi får jevnlig matkurver fra Universal-kirken, og mange andre gaver. Min oppgave er å fordele dette blant innbyggerne, sier hun til NRK.

10 millioner flere

Favelaen Penha Brasil er et av de sterkeste symboler på de sosiale følgene av pandemien i landet. Mer enn 485.000 mennesker har dødd av covid-19, og nærmere 16 millioner er blitt smittet, ifølge nettstedet Worldometers.

Men koronatragedien har også hatt dramatiske følger for millioner av andre. Mer enn 60 millioner brasilianere lever nå under FNs fattigdomsgrense på 5,50 dollar dagen. Det er drøyt 10 millioner flere enn før pandemien rammet Brasil.

Penha Brasil er et av flere nye slumområder som er bygget i Brasil under pandemien. Foto: Andre Penner / AP

De første månedene satte myndighetene i verk et omfattende program for nødhjelp til de fattigste. Mer enn 65 millioner brasilianere fikk utbetalt nærmere tusen kroner måneden, og det reddet trolig landet fra et sosialt sammenbrudd.

Men fra nyttår tok hjelpen slutt. Et nytt nødhjelpsprogram som startet i vår er ikke nok til å hindre at fattigdommen øker.

– Økt arbeidsledighet og tap av inntekt for folk uten fast jobb fører til at mange familier er ute av stand til å betale husleie og blir kastet ut fra hjemmet, sier forskeren Larissa Laceda ved São Paulo Universitet til TV-byrået Reuters.

– Mer ber jeg ikke om

– Jeg ber ikke om mer enn å få bli boende her, sier Ecleusa de Toledo. Foto: Arnt Stefansen / NRK

I favelaen Penha Brasil møter jeg også Ecleusa de Toledo. Hun er alenemor med en sterkt autistisk og voldelig datter.

– Av og til skriker hun og slår seg vrang. Da må jeg be om hjelp fra naboen, for hun er stor og sterk. En gang knuste hun TV-en. Det var bare å kaste den i søpla, forteller moren.

Ecleusa de Toledo var fattig også før pandemien. Hun har aldri hatt sitt eget hjem. Når jeg spør om fremtiden, svarer hun slik:

– Det er dette som er fremtiden. Jeg har helsa, et sted å sove og en liten TV. Mer ber jeg ikke om. Jeg takker Gud for dette. Det er utmerket, sier hun.

Hver dag kommer nye hjemløse til favelaen. En av dem er den foreldreløse 19-åringen Pedro Eleme.

– Jeg har fått mulighet til et liv her, og den har jeg tenkt å bruke, sier han.

– For øyeblikket er jeg uten jobb, og bruker tiden til å lage dette skuret. Men målet er å få en jobb og bygge meg et hus, sier 19-åringen til NRK.

Lederen for Penha Brasil frykter at beboerne skal bli kastet ut av eiendommen. Foto: Arnt Stefansen / NRK

En ny trussel

Kampen for å overleve er ikke det eneste som tynger beboerne i Penha Brasil. De har også en annen dyp frykt – frykten for å miste eiendommen de lever på.

Tomta tilhører en brasiliansk frikirke. Kirkens ledelse truer nå med å kaste beboerne ut. Favelaens leder, Alexandro Fernandes, er svært bekymret:

– Det er ingenting som er sikkert. Det eneste sikre er at vi må kjempe. Hvis vi må ut skal det ikke være uten kamp, sier han til NRK.

Et lutfattig samfunn klamrer seg til det lille de har og håper at kirkens folk vil se i nåde til dem.