Latin-Amerika: Én million koronadøde

Drosjesjåføren Jose Antonio Perreira er klar for en ny arbeidsdag i Latin-Amerikas største by, São Paulo. Når han setter seg i bilen er han nøye med å sprite hendene og å ta på munnbind.

– Man vet aldri hva den neste passasjeren kan bringe med seg, sier han.

– Flere av mine kolleger er døde av covid-19, og mange er blitt smittet. Å tenke på at man kan bli den neste er et voldsomt press som det er hardt å leve med, sier sjåføren til NRK.

Brasil har det klart høyeste tallet på koronadøde i Latin-Amerika, både i absolutte tall og i forhold til folketallet.

Drosjesjåfør Jose Antonio Perreira frykter at han skal bli det neste koronaofferet i Brasil. Foto: Arnt Stefansen / NRK

460.000 mennesker er døde – drøyt 2150 per én million innbyggere. Det viser tall fra nettstedet Worldometers.

Daglig dør mer enn 1800 mennesker av covid-19 i Brasil. Likevel er folks respekt for offentlige smittetiltak stadig synkende.

– Noen idioter sitter hjemme

En undersøkelse fra instituttet Datafolha viser at brasilianerne blir stadig mindre bekymret for koronapandemien.

For ett år siden sa 54 prosent at de kun forlot hjemmet når det var helt nødvendig. I dag er tallet nesten halvert – til 28 prosent, viser undersøkelsen.

Men dette bekymrer ikke landets president Jair Bolsonaro:

President Jair Bolsonaro fortsetter sin kamp mot smittetiltakene i Brasils delstater og kommuner. Foto: EVARISTO SA / AFP

– Det er fortsatt noen idioter som holder seg hjemme, sier presidenten under et møte med sine tilhengere i hovedstaden Brasília.

– Slike idioter vil dø av sult, hvis de ikke har en fast jobb eller en god pensjon, sier Bolsonaro.

Drosjesjåføren Jose Antonio Perreira er rystet over presidentens uttalelse:

– Når jeg kjører rundt i ulike deler av São Paulo ser jeg utallige eksempler på at folk bidrar til å spre smitten, sier han.

– På kveldstid er barene fulle av folk, som står tett i tett uten munnbind. Og jeg tenker at presidenten, med sin måte å snakke på, har mye av skylda for at folk blir smittet og dør, sier sjåføren.

Senator Randolfe Rodrigues kommer med hard kritikk av Bolsonaro-regjeringens koronapolitikk. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Verst på planeten

I forrige måned åpnet Brasils folkevalgte en offentlig gransking av Bolsonaro-regjeringens håndtering av koronapandemien.

Flere nåværende og tidligere ministre er kalt inn av Senatets granskingskommisjon, og arbeidet får enorm oppmerksomhet i brasilianske medier.

Kommisjonens visepresident, Randolfe Rodrigues, sier dette om presidentens koronapolitikk:

– Bolsonaros håndtering av koronapandemien er den verste på planeten. Regjeringen forsinket kjøpet av vaksiner, og presidenten nekter å ta vaksine, sier han.

Bare 3 prosent av innbyggerne i Latin-Amerika er blitt fullvaksinert. Foto: Ueslei Marcelino / Reuters

– Vi kunne ha hatt vaksiner allerede i desember. Og dette kunne ha reddet livet til minst 90.000 brasilianere, sier senator Randolfe Rodrigues i et intervju med NRK i hovedstaden Brasília.

«Pandemi til 2023»

Samtidig går vaksineringen mot covid-19 fortsatt tregt i Brasil og resten av Latin-Amerika.

Bare rundt 3 prosent av latinamerikanerne er fullvaksinert, opplyser Den panamerikanske helseorganisasjonen (Opas).

I Brasil er drøyt 10 prosent av befolkningen fullvaksinert, og pandemien vil trolig prege landet helt frem til 2023. Det viser en undersøkelse fra det kjente medisinske instituttet Butantan i São Paulo.