– Brasil står igjen med åpne armer for å samarbeide med våre argentinske kolleger, sier Lula da Silva i presidentpalasset i Buenos Aires.

– Det handler om handel og økonomi. Men også om vitenskap, teknologi, kultur og politikk, sier den brasilianske presidenten.

Han står sammen med sin argentinske kollega Alberto Fernandez, som han omtaler som «min gode venn». De offisielle forbindelsene mellom Sør-Amerikas to største land er igjen preget av vennskap.

Lula da Silva legger stor vekt på samarbeidet med Argentina. Foto: AGUSTIN MARCARIAN / Reuters

De siste årene har forholdet mellom de to lands myndigheter vært ytterst kjølig. Og Lula da Silva beklager oppførselen til sin forgjenger, høyrepopulisten Jair Bolsonaro:

– Jeg vil be det argentinske folk om unnskyldning for alle grovheter fra Brasils forrige president. Og jeg beklager alle de fornærmelser han kom med overfor min kollega Alberto Fernandez, sier president Lula da Silva.

Krevende naboskap

Det er ikke første gang Brasil og Argentina har vært i konflikt. De to naboene her i Sør-Amerika har en lang forhistorie med krig og uvennskap.

Tango-legenden Carlos Gardel er det fremste symbolet på Argentinas storhetstid på 1920-tallet. Foto: ANDRES STAPFF / REUTERS

– Det var en forlengelse og en gjentakelse av konflikten mellom kolonimaktene Portugal og Spania, sier den brasilianske kommentatoren Filicio Mulinari på sin YouTube-kanal.

– Brasil og Argentina var i krig på 1800-tallet. Senere var forholdet preget av mistro og konflikt, sier han.

På 1920-tallet var Argentina et av de rikeste land i verden. Uttrykket «rik som en argentiner» var velkjent. Samtidig var Brasil svært fattig, med enorme sosiale forskjeller, sier kommentatoren.

– Vi hadde et sterkt mindreverdighetskompleks overfor argentinerne. De bøyde ikke hodet for noen, og viste åpent at de var oss overlegne.

– Dette har preget forholdet mellom våre to land helt frem til vår tid, sier kommentatoren Filicio Mulinari.

Selvbildet falmer

Men de siste tiårene har det gått bratt nedoverbakke for Argentinas økonomi. Streiker og demonstrasjoner har preget landet. De tidligere så rike argentinerne er blitt fattige, og selvbildet er sterkt falmet.

Arbeidere i Buenos Aires demonstrerer mot stadig forverrede levekår. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Samtidig er Brasil blitt den suverene stormakten i Latin-Amerika, og endringene har i stor grad fjernet brasilianernes komplekser. Men en hendelse for halvannet år siden viser at det skal lite til før de kommer til overflaten igjen.

– Brasilianerne kom fra urskogen, vi kom med båt fra Europa, sa Argentinas president Alberto Fernandes på en pressekonferanse.

Da ble det rabalder her i Brasil, og han måtte beklage. Kanskje ikke så rart at brasilianerne forteller vitser som denne:

«Hva er verdens beste handel? Å kjøpe en argentiner for det han er verdt, og selge ham for det han tror han er verdt».

Krise og samarbeid

To kriserammede land møttes i Buenos Aires i forrige uke. Verst er det i Argentina, der inflasjonen nærmer seg 100 prosent. Hadde landet vært en bedrift, hadde det havnet i skifteretten for lengst. Hva kan Lula da Silva og Alberto Fernandez gjøre for hverandre?

– Hvorfor ikke prøve å innføre en felles valuta her i Sør-Amerika? spør Brasils president. Med tiden tror jeg det vil skje. Og vi trenger å bli mindre avhengige av amerikanske dollar, sier han.

To naboland i krise møtes i Buenos Aires. Foto: Ricardo Stuckert / Brasils regjering

Men Lula vet utmerket godt at det på kort sikt er politisk umulig å slå sammen Brasils relativt sterke real med Argentinas uhyre svake peso. De to lederne vedtar i stedet flere andre tiltak:

Brasil tilbyr økonomiske garantier til banker som vil støtte nye prosjekter, mens Argentina vil bidra med «hard valuta» som korn, olje og gass.

Det snakkes om en ny «reservevaluta» som skal bidra til økt handel mellom Sør-Amerikas to største økonomier.