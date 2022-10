Knapp seier til Lula i Brasil: Bolsonaro har ikke erkjent nederlag

Etter en veldig splittende valgkamp ser Brasil ut til å ha vært delt omtrent på midten da folk søndag gikk til valgurnene.

Brasils sittende president, Jair Bolsonaro, har foreløpig ikke erkjent nederlaget.

Den knappe seieren på bare 50,9 prosent til Lula da Silva øker risikoen for politisk uro etter valget, mener Benedicte Bull, professor ved Senter for Utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo.

– For det første gjør det det mer sannsynlig at Bolsonaro kommer til å utfordre valgresultatet, som man har vært redd for i flere år.

Benedicte Bull, professor ved Senter for Utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK

I likhet med USAs tidligere president Donald Trump har også Bolsonaro understreket tydelig før valget at han ikke har tillit til valgsystemet.

– Han har tidligere sagt at han har bare tre muligheter: «Seier, fengsel eller død.» Nå sitter han nok og tenker på hva han skal gjøre, sier Bull.

Hun frykter at Bolsonaros tilhengere også kan bli voldelige.

Selv om Bolsonaro skulle erkjenne nederlag, kan det likevel bli utfordrende for Lula å styre når nesten halvparten av befolkningen stemte på Bolsonaro, mener professoren.

– I tillegg har han en kongress som i veldig stor grad er i mot ham, sier Bull.

Lula har heller ikke mye støtte i militæret og politiet. Professoren minner om at mange også knytter Lula til korrupsjonen han måtte sone i fengsel for etter forrige gang han var president.

– Brasil er tilbake

Den ferske valgvinneren holdt natt til mandag norsk tid sin første tale etter at det ble klart at han vant presidentvalget.

– Vi går mot nye tider med fred, kjærlighet og håp. Jeg skal lede 215 millioner brasilianere, og ikke bare dem som stemte på meg. Det er ikke to Brasil. Vi er ett land, ett folk, en stor nasjon, sa Lula i talen sin.

77-åringen, som også tidligere har vært president i Brasil, vant valget med en knapp margin over sittende president Jair Bolsonaro.

– Det er ikke i noens interesse å bo i et splittet land i en konstant krigstilstand, fortsatte han. Han la til at landet er klart til å ta tilbake sin plass i kampen mot klimakrisen, spesielt når det gjelder Amazonas-regnskogen.

Lula kom også med en tydelig erklæring til verden.

– I dag erklærer vi til verden: Brasil er tilbake!, sa Lula til applaus.

Men Russlands president Vladimir Putin har gratulert Lula med seieren.

Valgvinner Lula da Silva i Brasil holdt søndag kveld sin første tale etter at det ble klart at han skal bli landets neste president. Foto: Andre Penner / AP

Tok ledelsen fra Bolsonaro

Valglokalene stengte kl. 21, norsk tid, søndag, og ved midnatt var det klart at Lula da Silva hadde vunnet valget.

50,9 prosent stemte på Lula og 49,1 prosent for Bolsonaro.

De første stemmene som ble talt opp var fra områder der Bolsonaro har størst oppslutning og presidenten tok en klar ledelse. Men Lula reduserte forspranget gjennom hele valgkvelden, og ble valgt til president i Brasil for tredje gang.

Politiet stoppet velgere

Valgdagen har vært preget av at politiet i flere områder av landet stanset busser med velgere på vei til valglokalene.

Ifølge storavisen Folha de São Paulo ble slike busser stanset på mer enn 500 steder.

Det fikk lederen for Lulas parti, Gleisi Hoffmann, til å kreve sjefen for trafikkpolitiet arrestert.

VALGPLIKT: Det er valgplikt for alle mellom 18 og 70, og køene var lange foran valglokalene. Foto: Eraldo Peres / AP

Politisjefen, Silvinei Vasquees oppfordret i dag sine følgere på Instagram til å stemme på Jair Bolsonaro ved dagens valg, men posten ble senere slettet.

Etter at presidenten for Brasils valgdomstol (TSE), Alexandre de Moraes, ga ordre til Vasques om å fjerne sperringene, fikk bussene kjøre videre.

Alle velgerne kom frem til valglokalene og fikk avgitt stemme, ifølge TSEs president.

Skitten valgkamp

I første valgrunde 2. oktober fikk Lula omtrent så mange stemmer som meningsmålerne hadde spådd: 48 prosent. Mens Bolsonaros resultat ble langt bedre enn ventet: 43,5 prosent.

Men siden ingen klarte å oppnå de påkrevde 50 prosentene av landets stemmer, måtte det altså bli omkamp 30. oktober.

Ukene frem mot søndagens valg har i stor grad handlet om å snakke ned motstanderen. Lite har dreid seg om hvordan man konkret vil utforme politikken og bringe Brasil ut av pandemiens skygge.

MOTKANDIDAT: Jair Bolsonaro avga stemme i Rio de Janeiro. Foto: BRUNA PRADO / AFP

Bolsonaro-kampanjen har vært preget av slagord som: «Gud, fedreland, familie og frihet», og trusler om at Brasil vi drukne i kommunisme dersom Lula vinner.

Mens Lula har lovet «å ta Brasil tilbake» og «å gi de fattige et bedre liv.»

Aldri har Brasil opplevd en valgkamp med så mye fiendskap og så mye falske nyheter. Etter hver TV-debatt har avisene hatt lange lister med uttalelser som inneholder faktiske feil.

Og ordene «løgn» og «løgner» er blitt flittig brukt – på valgmøter, i TV-debatter og på sosiale medier.

Norge ønsker samarbeid om regnskog

Etter at Norges regnskogarbeid har ligget brakk under president Bolsonaro håper klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) nå på ett tett samarbeid med Lula.

– Ja, hvis vi skal basere oss på erfaringen fra sist, så jobbet vi veldig godt sammen med Lula sist gang han var president, sier Eide.

Espen Barth Eide sier det står milliarder av kroner klare i Amazonasfondet, som er klare til bruk for å beskytte regnskogen.

– Vi ser frem til en veldig tidlig dialog når Lula da endelig overtar 1. januar, sier Eide.

– Valget av Lula gir oss og våre allierte i Brasil håp, sier Anders Haug Larsen i Regnskogfondet til NRK.

Han får støtte av en analyse for Carbon brif. Den viser at en Lula-seier kan kutte avskogingen med 89 prosent innen 2030.

AVSKOGING: Et avskoget område i regnskogen. Bildet er fra september. Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP

Under Bolsonaros ledelse har avskogingen økt med opp mot 75 prosent, ifølge Regnskogfondet.

– Men Lula har en stor oppgave foran seg. Det aller første han må gjøre er å sette en stopper for avskogingen og få bukt med volden mot urfolk og andre miljøforkjempere, sier Larsen,

I analysen til Carbon brif tar forskerne utgangspunkt i at Lula holder valgløftene om å slå ned på avskogingen. Da Lula var president fra 2003 til 2011 klarte hans regjering å redusere avskogingen med 70 prosent.