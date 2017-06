På forhånd hadde meningsmålingene gitt en klar pekepinn på at president Emmanuel Macron og partiet La République en Marche kom til å gjøre et ualminnelig godt valg.

En måling publisert idet valglokalene stengte klokka 20 viser at Macrons parti får minst 355 av de 577 setene i nasjonalforsamlingen. Republikanerne får 125, sosialistene og deres allierte 49 seter mens Nasjonal Front får minst seks plasser.

To ulike målinger viser litt forskjellige tall, men begge viser samme tydelige tendens. Kantar Public-onepoint og Ipsos' målinger tyder på at partiet og dets allierte vil sikre seg mellom 355 og 360 seter, mens målingen fra Elabe viser at partiet vil vinne mellom 395 og 425 seter.

Under halvparten har stemt

Allerede tidlig på denne valgdagen ble det klart at det var mange franskmenn som heller valgte sommervarme og solskinn fremfor å bruke tid på å avlegge stemme i annen runde av parlamentsvalget.

Ved første runde i valg til ny nasjonalforsamling deltok bare 48,7 prosent av de stemmeberettigede.

I dag var det 42–43 prosent av de stemmeberettigede som tok turen til valglokalene viser anslag, melder Le Figaro. Hvis tallene viser seg å være riktige betyr det at bare 20 av 47 millioner stemmeberettigede har stemt.

Alphonse Corone (helt til høyre på bildet under) klapper når de nye tallene legges frem. Ifølge prognosene skulle Macron og hans tilhengere fått så mange som 450 seter, så applusen er noe avmålt og dempet.

Og Corone er enig i at det er et stort problem at det er så mange som ikke har stemt.

– Det er et meget stort problem., men det er ikke noe nytt. Det har vært en lang periode med mange valg og kanskje greit at vi er ferdig med det. En Marche vil forsøke å rekke ut til det sivile samfunn for å få folk engasjert i politikk igjen, sier han til NRK.

God stemning på valgvake hos La République en marche når målingen blir kjent. Foto: Philip Lote / NRK

Skeptisk til maktsentralisering

Det er slett ikke alle som er glade for den makten som nå er samlet i ett parti. Tidligere i dag møtte NRK en eldre mann foran et av valglokalene i fjerde arrondissement i Paris.

Denne mannen er bekymret over at så mye makt nå samles hos ett parti og en mann. Foto: Philip Lote / NRK

– Vi får et regime som ingen andre kan kontrollere, som om vi en Napoleon Bonaparte. For første gang i mitt liv stemte jeg blankt, sier mannen som sikter til all makten som nå samles i hendene til Macron, sier mannen. Mannen foretrekker å holde navnet sitt for seg selv.

Damien Potherat kommer til samme valglokale. Han er mer bekymret for at det ser ut til å være få som tar seg bryet med å stemme

– Vi trenger en nedre grense for hvor mange som må stemme for at et valg skal være gyldig, og lovfestet plikt til å stemme, og anerkjennelse av blanke stemmer. Det kunne få folk til så slutte opp om politikken, sier Potherat til NRK.

Le Pen i nasjonalforsamlingen

Marine Le Pen Foto: DENIS CHARLET / AFP

Lederen i Nasjonal Front, Marine Le Pen, har sikret seg et sete i nasjonalforsamlingen. Men hun er slett ikke fornøyd med at partiet sitter med en så liten gruppe.

– Det er skandaløst at en bevegelse som vår ikke får en større representasjon i nasjonalforsamlingen. Vi er den eneste bevegelsen som kjemper mot en oppløsning av Frankrike, sier hun.