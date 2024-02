Kritikk av president Vladimir Putin er svært sjelden kost i dagens Russland.

Og kritikk av russernes angrepskrig i Ukraina er forbudt ved lov.

Derfor er det overraskende at Boris Nadezjdin har kommet så langt som det han faktisk har i sitt forsøk på å bli presidentkandidat i Russland.

For 60-åringen kaller seg selv en «prinsipiell opponent» til landets nåværende leder.

KRITIKER: Boris Nadezjdin vil ha slutt på krigen i Ukraina. Foto: AFP

Ifølge The Moscow Times vil Nadezjdin avslutte krigen i Ukraina, han vil ha de russiske soldatene hjem og han vil slippe fri politiske fanger. Videre vil han innlede en dialog med vesten og stanse undertrykkelsen av skeive i Russland.

En mulighet til å vise motstand

En rekke steder i Russland har tusenvis av russere den siste tiden stått i kø utenfor valgkampkontorene til Nadezjdin. Det melder nyhetsbyrået AP.

Det er nødvendig å samle inn 100.000 underskrifter nasjonalt og 2500 fra hver av regionene i Russland.

MANGE VIL BIDRA: Underskrifter til støtte for Boris Nadezjdin samles inn mange steder i Russland. Foto: AP

I St. Petersburg forklarer 21 år gamle Anna hvorfor hun vil ha et alternativ til Putin på denne måten:

– Økonomien er i fritt fall. Folk blir fattigere og prisene stiger, sier 21-åringen som av frykt for å få problemer ikke vil oppgi sitt fulle navn.

– Jeg håper på forandringer. Jeg støtter ikke det som skjer i Russland, sier Larisa i Moskva.

– Jeg har gått gjennom en lang periode med apati der jeg trodde jeg ikke kunne gjøre noen ting. Å støtte Nadezjdin er en mulighet til å utøve mine borgerrettigheter, sier Aleksander Rakitjanskij.

SJELDEN MULIGHET: Eksperter mener at mange av dem som støtter Nadezjdin, først og fremst ønsker å uttrykke misnøye med landets ledelse på en måte som ikke rammes av russiske lover. Foto: Reuters

Han kommer fra grensebyen Belgorod som har vært utsatt for en rekke ukrainske angrep.

– Jeg støtter Nadezjdin for at min hjemby ikke skal bombes og folk dø i gatene, sier han.

Moscow Times skriver at for noen av støttespillerne er muligheten til å uttrykke sin misnøye med landets ledelse minst like viktig som muligheten til å stemme for Nadezjdin.

Kan bli stanset av valgkommisjonen

Nadezjdin stiller som kandidat for et lite parti som kaller seg Borgerinitiativet. Det har ingen plasser i parlamentet, derfor må den håpefulle kandidaten samle inn underskrifter.

– Underskriftskampanjen har gått overraskende bra. For å være ærlig, hadde jeg ikke forventet dette, sier Nadezjdin til nyhetsbyrået AP.

KAN BLI STANSET: Den 60-årige Nadezjdin på tur. Foto: AFP

Listene skal leveres til den sentrale valgkommisjonen i løpet av onsdagen. En ekspert sier at 60-åringen kan bli stanset av kommisjonen.

– Jeg tror de vil kutte Nadezjdin ut når han presenterer sine underskrifter, sier Jekaterina Schulman som er forsker tilknyttet the Carnegie Russia Eurasia Center i Berlin.

Hun antyder at valgkommisjonen kan komme til å kjenne deler av underskriftene ugyldige og utestenge Nadezjdin fra valget. Det er også sannsynlig at myndighetene vil true ham og hans medarbeidere med fengsel dersom de oppfordrer til protester, ifølge Schulman.

En lynavleder for Kreml?

På 1990-tallet arbeidet Nadezjdin som rådgiver for Sergej Kirijenko, som nå er president Putins stabssjef.

Men han arbeidet også med Boris Nemtsov, som var en ledende opposisjonspolitiker inntil han ble drept utenfor Kreml i 2015.

ENKLERE: En valgkampbod i Moskva til støtte for at Vladimir Putin skal få en ny periode. Foto: AFP

Noen av Nadezjdins kritikere sier ifølge Moscow Times at han er godkjent av ledelsen i Kreml. Hensikten skal være å skape et falskt inntrykk av at det er konkurranse i dette valget.

For uansett hva som skjer med Nadezjdin, så er ingen i tvil om at Putin kommer til å få en ny seksårsperiode.

Og hvis den 71 år gamle lederen holder seg frisk, så kommer han trolig til å sitte ved makten til 2036.

Da går han forbi den lengstsittende diktatoren fra Sovjet-tiden, selveste Josef Stalin.