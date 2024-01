Lavrov: Avviser vestlige fredsplaner

Ukrainske militære melder at Russland natt til tirsdag iverksatte et rakettangrep på Kyiv og regionen rundt hovedstaden. To personer skal ha mistet livet. Flere skal være såret, også barn.

– Luftvernet er aktivert i Kyiv. Bli i tilfluktsrom til alarmen er over, sa Serhij Popko, leder for militæradministrasjonen i Kyiv, på Telegram.

Bloggere og lokale myndigheter en rekke steder i Ukraina, inkludert i Kharkiv, Sumy og Poltava, meldte tirsdag morgen om raketter som fløy over dem, og eksplosjoner.

Avviser fredsplan

På et møte i FNs sikkerhetsråd i New York mandag avviste Russlands utenriksminister Sergej Lavrov enhver fredsplan for Ukraina som støttes av Ukraina og Vesten.

Lavrov hevdet at de ukrainske styrkene er fullstendig mislykket på slagmarken og ikke er i stand til å beseire eller svekke Russland.

Han sa at Russland alltid er klar for fredsforhandlinger, men at fredsplanene som er lagt fram av Ukraina og deres vestlige «herrer», bare tjener til å dekke over en fortsettelse av krigen.

– Alle disse formlene er en blindvei, og jo før Washington, London, Brussel og Paris forstår det, desto bedre er det for Ukraina og Vesten, sa han.

Folk trener på kamp for nasjonale forsvarsstyrker i nærheten av Kyiv. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Innkalte til møte

USAs representant Robert Wood kalte Lavrovs påstander åpenbar desinformasjon.

Han fastslo at det var Russland som startet krigen med invasjonen av Ukraina, og at det er president Vladimir Putins «ensporede forsøk på å utslette Ukraina og underlegge seg dets folk som forlenger krigen».

– Russlands imperialistiske ambisjoner er åpenbare, og for Russland er den eneste løsningen Ukrainas fullstendige kapitulasjon, sa han og framholdt at krigen ville ta slutt i morgen om Russland trakk tilbake sine styrker fra Ukraina.

Det var Russland som innkalte møtet for å kritisere vestlig militær støtte til Ukraina.

Like før møtet leste Ukrainas FN-ambassadør Sergyj Kyslytsyja, med støtte fra 40 andre land, opp en erklæring som anklaget Russland for hykleri ved å kritisere lovlige våpenoverføringer til et land for å forsvare seg.