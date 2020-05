Boris Johnsons rådgiver får ikke sparken etter at han brøt karanteneregler

Det stormer rundt Dominic Cummings etter det ble kjent at han skal ha brutt egne karanteneregler, og reist fra hjemmet sitt i London til familie i Durham.

Han er den nærmeste rådgiveren til britenes statsminister Boris Johnson.

Sammen med kona og deres sønn skal de 30. mars trolig ha reist 42 mil, etter at Cummings hadde fått påvist koronasmitte og kona hadde symptomer.

Cummings var en av dem som skapte slagordet «Bli hjemme, redd liv», som har vært brukt for å motivere britene til å overholdt karantene- og koronareglene i Storbritannia.

Rasende briter mener Cummings hever seg over loven han selv har vært med på å lage.

Mister ikke jobben

Under en pressekonferanse i dag sier Boris Johnson at Cummings ikke mister jobben som hans rådgiver.

– Er det sånn at vi spør folket om å gjøre noe, mens regjeringsmedlemmene gjør noe annet? spurte Johnson da han åpnet pressekonferansen.

– Jeg tar dette så seriøst at jeg i dag kan si at jeg har hatt samtaler med Cummings og har konkluder med at, når han reiste for å finne barnevakt til sine barn, fordi han og kona selv var syke med koronaviruset, da hadde han ikke noe alternativ. Jeg mener han fulgte instinktene til enhver far. Jeg kan ikke straffe ham for det.

Videre sier statsministeren han mener rådgiveren hans handlet ansvarlig, lovlig og med integritet. Og med overordnet mål om å stoppe viruset.

Så fortsatte Johnsen med å ramse opp dagens tall på døde og smittede.

Dominic Cummings, Boris Johnsons nærmeste rådgiver, ble søndag fotografert i det han forlot hjemmet sitt i London. Foto: SIMON DAWSON

Ber han trekke seg

Kritikken har haglet gjennom helga og flere har reagert på at rådgiveren har brutt karantenereglene.

Demonstranter står utenfor Downing street nr. 10 i dag, blant annet denne mannen som holder et skilt der det står «Why are you above the law?". Foto: GLYN KIRK / AFP

– Dette er et åpenbart brudd på reglene, noe som burde være spesielt opplagt for dem som har laget dem, sier tidligere politimester i Durham, Mike Barton, til The Guardian.

Skottland førsteminister skriver på Twitter at Cummings bør trekke seg fra sin stilling.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

En lege i England som jobber med koronasmittede pasienter skriver at hvis ikke Cummings sier opp, så gjør han det.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Hevder han handlet lovlig

Dominic Cummings selv sier han handlet lovlig og rasjonelt. På spørsmål om hvordan dette tar seg ut, svarte han:

– Hvem bryr seg om hvordan det tar seg ut? Det er et spørsmål om å gjøre det som er riktig.

Tidligere sa Statsministerens kontor at Cummings ikke har brutt noen regler og sier reisen til Durham kan forklares ved at Cummings ville sørge for at sønnen ble godt ivaretatt.

Han dro til Durham slik at familiemedlemmer kunne hjelpe til med å passe sønnen, heter det.