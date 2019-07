Boris Johnson blir ny leiar for Det konservative partiet

Eit klart fleirtal i partiet ønskjer Boris Johnson som ny leiar. Han fekk nær dobbelt så mange stemmer som motkandidaten Jeremy Hunt.

Det vart klart då Cheryl Gillan frå den såkalla 1922-komiteen i partiet kunngjorde resultatet frå uravstemminga i ettermiddag.

Dermed har dei kring 160 000 medlemmane også i praksis avgjort kven som vert den nye statsministeren i Storbritannia.

Onsdag kjem Theresa May til å søkje avskjed hos dronning Elisabeth, og Johnson får etter alt å dømme oppdraget om å danne ei ny regjering.

Lova «å gi jernet»

– Eg seier til alle som tviler at vi kjem til å gi ein ny giv. Vi skal få igjen trua på oss sjølve, sa Johnson i si første taler som leiar for partiet, sa Johnson.

I den første tala han heldt som ny leiar for partiet, lova han også at som statsminister skal han «å levere brexit, samle landet» og slå opposisjonen frå Labour.

– Vi skal få gjennomført brexit 31. oktober, og nytte oss av fordelane brexit gir oss, slo Johnson fast.

Han nytta også høve til å takke den tidlegare leiaren i partiet, Theresa May. Han sa at det er eit privilegium å erstatte May som har vist «lidenskap og viljefast» i mange saker.

May var raskt ute med å gratulere Johnson med sigeren.

Varslar avgang

Johnson har lenge vore den soleklare favoritten til å ta over som leiar i partiet. Fleire politikarar har likevel ytra si misnøye med Johnson.

Berre nokre minutt før kunngjeringa av kven som tek over som leiar i partiet, kunngjorde statssekretær Anne Milton i det britiske utdanningsdepartementet at ho trekkjer seg.

På Twitter skriv ho at ho er «alvorleg uroa» for ei mogleg EU-utmelding utan ei avtale.

Like etter kunngjeringa skreiv justisminister David Gauke på Twitter at han også kjem til å gå av. Både han og finansminister Philip Hammond hadde på førehand varsla ta dei kom til å gå av dersom Johnson vert vald.

Johnson har sagt at han vil ta landet ut av EU når fristen går ut 31. oktober, sjølv om det skulle betyr at Storbritannia forlèt EU utan noko utmeldingsavtale.

Han har også gjort det klart at dei som ønskjer å sitte i regjeringa hans, må akseptere at ein såkalla «hard brexit» kan skje. Hammond har sagt til BBC at ein «hard brexit» ikkje er noko han kan ta del i.

Måndag valde også Alan Duncan å trekkjer seg som statssekretær i Det britiske utanriksdepartementet, og sa at han ikkje kan jobbe for Johnson.

Duncan har skulda Johnson for «forakteleg inkompetanse» etter at Johnson ikkje forsvarte USA-ambassadør Kim Darroch mot angrep frå president Donald Trump.