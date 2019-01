Biskopen i Nord Hålogaland sendte allerede i fjor vår et brev til russiske fengselsmyndigheter med ønske om å få treffe Frode Berg, men dette ble da avvist. Frode Berg har vært medlem av menighetsrådet i Sør-Varanger og kjenner Øygard fra kirkelig arbeid.

Men i forbindelse med et besøk i Lefortovofengselet fra den norske ambassaden i Moskva 10. januar, ble det gitt beskjed om at biskop Olav Øygard nå kan få treffe Frode Berg.

– Jeg vet ikke når det er mulig for meg å kunne dra til Moskva, sier Øygard til NRK.

Han er glad for at det nå er kommet beskjed om at han får tilgang til Berg i fengselet, men at det er en del praktiske ting som må avklares.

Ambassaden har holdt kontakten

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB, som arresterte Frode Berg i desember 2017, og som har ledet etterforskningen av den pensjonerte offiseren, strammet i mai 2018 inn soningsforholdene for nordmannen. Han fikk ikke lenger snakke med sin kone på telefonen, og tilgangen til aviser og bøker ble også strengt regulert.

Men norske myndigheter representert ved den norske ambassaden i Moskva, har stort sett fått treffe Frode Berg hver 14. dag.

Frode Berg risikerer en dom på mellom 10 og 20 års fengsel for spionasje Foto: Morten Jentoft / NRK

I oktober ble forholdene for Frode Berg noe bedre, og han har nå fått snakket regelmessig med sine kone Anita på telefonen og også fått tilgang til mer lesestoff. Han er også flyttet til en ny og oppusset celle i Lefortovofengselet. Han har hele tiden delt celle med en annen innsatt.

Frode Berg: – Jeg føler meg lurt og manipulert

Etterforskningen er avsluttet

Etter at Frode Berg ble varetektsfengslet på nytt for to måneder 2. desember 2018, har hans advokater fått beskjed om at etterforskningen nå er avsluttet. De har likevel ikke fått noe signal om når en rettssak kommer opp.

– Jeg har fått signal om at vi kanskje kan få beskjed i slutten av januar om når saken kan komme opp for retten sier advokat Ilja Novikov til NRK.

Hvis det går slik, kan det bli rettssak i februar eller tidlig på våren.

Advokat Ilja Novikov snakker med Frode Berg under et rettsmøte i Moskva 14. juni 2018 Foto: Morten Jentoft

Omfattende etterforskning

Frode Berg har nå selv fått tilgang til det store etterforskningsmaterialet fra FSB, og det er ventet at russiske påtalemyndigheter kommer til å rette en omfattende anklage mot ham for spionasje mot den russiske statens sikkerhet.

Berg har selv innrømmet at han har vært på flere oppdrag for norsk etterretning i Russland, og at han hadde med seg penger og beskjeder til kontaktpersoner da han ble arrestert på Teatralnajaplassen i Moskva 5. desember 2017.

Han har også oppgitt flere navn på ansatte i den norske etterretningstjenesten som han mener sendte ham på oppdragene i Russland.

Men han har hele tiden holdt fast ved at han ikke visste hva hans oppdrag som kurer gikk ut på, og at han ikke er skyldig i spionasje ved å ha samlet inn hemmeligstemplet informasjon.

Tidigere russisk politimann dømt til 13 års fengsel

Den 63 år gamle Frode Berg har nå sittet mer enn 13 måneder i varetektsfengsel, og han risikerer en dom på mellom 10 og 20 års fengsel, etter den russiske straffelovens paragrafer for spionasje.

Se NRKs dokumentar om Frode Berg-saken Fengslet i Moskva