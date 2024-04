Den israelske hæren hevder Iran sendte ut over 300 droner og raketter mot mål i Israel. Irans Revolusjonsgarde har bekreftet angrepene i statlige medier.

Et barn skal ha blitt alvorlig skadd i angrepet.

Ved 3-tiden natt til søndag nedjusterte israelske myndigheter oppfordringen til sine innbyggere om å oppholde seg i nærheten av tilfluktsrom.

Fordømmer angrepet

Israels statsminister Benjamin Netanyahu og USAs president joe Biden hadde natt til søndag telefonsamtale om Irans angrep mot Israel.

– Jeg fordømmer disse angrepene på det aller sterkeste, sier Biden i en uttalelse etter samtalen.

Videre sier Biden at han overfor Netanyahu understreket USAs «ubrytelige forpliktelse» til Israels sikkerhet, og at han vil samle lederne for G7-landene i håp om å få på plass en felles diplomatisk respons overfor Iran.

I MØTE: USAs president Joe Biden i et møte med sitt nasjonale sikkerhetsteam etter at Iran startet et drone- og missilangrep mot Israel natt til søndag. Foto: AFP

USAs forsvarsminister, Lloyd Austin, oppfordrer Iran til å deeskalere situasjonen, skriver Reuters.

Austin sier USA ikke ønsker krig med Iran. Samtidig sier han at USA ikke vil nøle med å beskytte sine styrker og støtte Israels forsvar.

Ber om hastemøte

Israel ba om at FNs sikkerhetsråd samles i et hastemøte søndag. De ønsker at Irans angrep mot Israel fordømmes og at Den iranske Revolusjonsgarden blir erklært som terrororganisasjon.

SAMTALER: Statsminister Benjamin Netanyahu holdt en telefonsamtale med USAs president Joe Biden etter at Iran angrep Israel Foto: Prime Minister of Israels konto på X

– Det iranske angrepet utgjør en alvorlig trussel mot global fred og sikkerhet. Jeg forventer at Sikkerhetsrådet benytter seg av alle tilgjengelige virkemidler for å ta grep mot Iran, skriver Israels FN ambassadør Gilad Erdan på X.

Det er ventet at møte vil sted søndag kveld.

Samlet seg i gatene

I Irans hovedstad, Teheran, samlet tusenvis seg for å sin støtte etter angrepet mot erkefienden, melder AFP.

Der skal de ha ropt «død over Israel!» og «død over USA!» kort tid etter Revolusjonsgardens kunngjøring om at angrepet var i gang.

Andre veivet iranske og palestinske flagg. Også i Irans tredje største by Isfahan og i Kherman sør i landet var det demonstrasjoner.

Iran kalte lørdag kveld angrepet for «True promise», og sier det er en straff for det de kaller «Israels forbrytelser».

– Som et svar på en rekke forbrytelser utført av det zionistiske regimet, inkludert angrepet på vårt konsulat, har revolusjonsgarden avfyrt en rekke raketter og droner mot konkrete mål, skal revolusjonsgarden ha uttalt ifølge statlig iransk TV.

I starte av april skal Israel ha drept en høytstående general i Revolusjonsgarden og flere andre iranere i et luftangrep i den syriske hovedstaden Damaskus.

Ifølge Iran var det Israel som stod bak angrepet. Israel har ikke kommentert hendelsen.

IDF: mer enn 300 raketter og droner

Lørdag kveld gikk Iran til angrep mot Israel med hundrevis av droner og raketter.

Det ble hørt luftvernsirener en lang rekke steder, blant dem nord i Israel, sør i landet, nord på den okkuperte Vestbredden og ved Dødehavet nær grensa mot Jordan.

Skyter ned missiler over Tempelhøyden

IDF opplyser til den israelske avisa Haaretz søndag morgen at det ble sendt mer enn 300 raketter og droner.

Irans Revolusjonsgarde opplyste til statlige medier at de avfyrte flere titalls droner og missiler mot «spesifikke mål» i Israel.

Angrepet er det første fullskala-angrepet mot Israel fra Iran, til tross for flere tiår med fiendskap siden den islamske revolusjonen i Iran i 1979.

Angrepet kommer som «svar på de nylige forbrytelsene til sionist-regimet», heter det i en uttalelse fra Revolusjonsgarden gjengitt av det tyske nyhetsbyrået DPA.