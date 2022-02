Biden vil ha bevis for at Russland trekker styrker bort fra Ukrainas grense

USA har tidligere antydet at et russisk angrep kan komme til å skje onsdag, men Joe Biden sier at det fortsatt er tid for diplomati og forhandlinger.

Presidenten la vekt på at han har gjentatt ønsket om videre forhandlinger flere ganger overfor president Putin i telefonsamtaler de siste dagene.

Han gjentok også kravet om at Russland må bevise at landet er i ferd med å trekke styrker bort fra grensen til Ukraina.

– Vi har ikke sett bevis på at russiske styrker har startet å trekke seg tilbake fra grenseområdet mot Ukraina, sier Biden.

Snakket til russere

Biden henvendte seg også direkte til innbyggerne i Russland i sin TV-tale.

– Til russiske borgere, vi er ikke noen trussel for Russland. Nato er ingen trussel mot Russland. Ukraina er ingen trussel mot Russland.

- Men ethvert land har rett til å velge sin egen vei, la han til.

Biden gjentok at USA ikke vil sende soldater til Ukraina dersom landet blir angrepet. Men sa at USA har bidratt med våpen og annet militært utstyr så ukrainerne selv kan forsvare seg.

Biden hadde tirsdag en timelang samtale med sin franske motpart Emmanuel Macron. De to er enige om at opplysningene om russisk tilbaketrekning må verifiseres, opplyste den franske presidentens kontor etter samtalen.

Dette var også budskapet da USAs utenriksminister Antony Blinken snakket med sin russiske motpart Sergej Lavrov tirsdag, skriver CNN.

«Delvis tilbaketrekking»

Russlands president Vladimir Putin opplyste tirsdag at det er innledet en «delvis tilbaketrekning av styrker». Han holdt sin egen pressekonferanse tidligere på dagen.

FORTSATT AVSTAND: Vladimir Putin (til venstre) i møte med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz i Kreml tirsdag. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

Putin sier han ønsker en fredelig løsning. Samtidig mener han at viktige russiske krav ikke er blitt innfridd av vestlige land.

Russlands president sa tidligere tirsdag at han ikke ønsker krig.

– Selvfølgelig ønsker vi ikke det. Det er nettopp derfor vi har fremsatt forslag til en forhandlingsprosess, sa Putin på en pressekonferanse i Moskva sammen med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz.

Putin sier Russland har besluttet en delvis tilbaketrekking av troppene fra Ukraina.

Men han sier samtidig at de viktigste russiske kravene om sikkerhetsgarantier ikke er blitt innfridd fra vestlig side.

De russiske kravene Ekspandér faktaboks I midten av desember offentligjorde Russland kravene som landet har stilt til USA og Nato. Det hevder følgende hovedpunkter er avgjørende for landets sikkerhet: Nato må stanse sin utvidelse østover. Land som tidligere var del av Sovjetunionen, og som nå ikke er Nato-medlem, skal ikke kunne bli det i fremtiden. Heller ikke andre europeiske land som ikke er medlemmer per nå, skal få bli det.

Nato åpnet for ukrainsk og georgisk Nato-medlemskap i 2008. Dette må trekkes tilbake. Det må også garanteres at det ikke kommer Nato-baser i de to landene.

Nato og Russland skal ikke utplassere styrker eller våpen i land hvor de ikke hadde slikt før mai 1997. Det vil bety uttrekning av Nato-styrker fra medlemsland som Polen, Tsjekkia, Latvia, Litauen, Estland, Bulgaria og Romania.

Militære øvelser skal ikke holdes nær grensen mellom Russland og et Nato-land. Dette vil berøre Norge, Estland, Latvia, Litauen og Polen.

USA og Russland skal ikke sende marinefartøyer og fly til områder der de kan angripe motparten.

Russland og USA skal ikke ha atomvåpen utplassert utenfor eget territorium. Det vil si at USA ikke kan lagre atomvåpen i Tyskland, Belgia, Nederland og Italia som nå.

Russland og USA skal ikke utplassere mellomdistanseraketter i områder hvor de kan nå motpartens territorium. Forslaget kan være ment som erstatning for nedrustningsavtalen som partene trakk seg fra i 2019. Russland krevde skriftlig svar fra Nato og USA. Svaren ble overlevert i midten av januar. Disse er ikke offentiggjort. Russerne hevder at tidligere løfter som er gitt muntlig, i forbindelse med slutten på den kalde krigen, ikke er overholdt. NB: Listen over er ikke fullstendig.

Julie Wilhelmsen er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Hun sier kravene, som ble overlevert til Nato tidligere, har vært kjent i Russland i lang tid.

– Det siste året har Russland sagt at de har fått nok. De mener at et løfte fra den kalde krigen har blitt brutt ved at Nato har ekspandert østover, og vil dermed blant annet ha en garanti for at ekspanderingen ikke når Ukraina, forteller hun.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

USAs FN-ambassadør mener Russland planlegger angrep

FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield sier at signalene om tilbaketrekning av russiske styrker er positive, men at de ikke har sett noen bevis ennå.

– De beveger seg fortsatt mot konfrontasjon, og ikke mot deeskalering, sier hun i et intervju med NRK.

Den siste uken har flere medier skrevet at Russland kan komme til å angripe Ukraina på onsdag. Dette skal anonyme sikkerhetskilder ha fortalt blant andre Ap, Politico og The New York Times.

På spørsmål om hvorfor amerikanerne snakker så mye om dette mulige angrepet, svarer FN-ambassadøren at de ønsker å være åpne og transparente og at allierte fortjener kjenne til hva amerikansk etterretning finner ut.

– Det er blitt sagt at USAs uttalelser kan gjøre situasjonen verre?

– Det eneste som gjør situasjonen verre er russiske tropper på grensen til Ukraina. De har 100.000 der, og det er det som gjør det farlig. Faren er en russisk invasjon av Ukraina, sier Thomas-Greenfield

– Hvor sikre er dere på at det blir en militær konfrontasjon mellom Russland og Ukraina?

– Vi sier bare hva vi ser. Og det er at Russland er aggressive mot Ukraina. Jeg kan ikke forutse når den russiske presidenten vil ta avgjørelsen om å invadere Ukraina, men han tar steg som viser alle at hans intensjon er å invadere dette landet.

– Hvilken etterretning bygger det på?

– Vi er veldig åpne og transparente om hva vi ser. Vi kan ikke forutse, men vi kan anta ut fra det vi ser og hører fra russerne. De sier at de ikke planlegger å angripe, men alt de gjør viser at det er akkurat det de planlegger å gjøre, svarer hun.

ØVELSE: En ukrainsk soldat fyrer av en rakett som kan brukes mot pansrede kjøretøy under en øvelse i Donetsk-regionen tirsdag. Foto: Vadim Ghirda / AP

– Folkemord

Putin hevder at det pågår et folkemord i den ukrainske Donbass-regionen.

Han mener en løsning på krisen må basere seg på Minsk-avtalene.

Minsk-avtalene ble inngått mellom Russland, Ukraina og de to utbryterrepublikkene i 2015. Avtalen ble utarbeidet av den trilaterale kontaktgruppa, bestående av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, pluss Russland og Ukraina.

Ifølge Wilhelmsen i Nupi er dagens situasjon basert seg på denne avtalen.

– Russland har brukt denne voldsomme oppbyggingen av tropper som en brekkstang. Det er en konkret trussel for å presse frem et forhandlingsbord hvor Putin tror Russland kan få innfridd noen av sine krav med tanke på Natos oppbygging østover og en løsning av konflikten i øst-Ukraina som går i deres favør.

SKAL VISE TILBAKETREKNING: Dette bildet er delt av det russiske forsvarsdepartementet og viser en russisk stridsvogn som vender tilbake etter en felles øvelse med Hviterussland. Foto: HANDOUT / AFP

Kontroll over Øst-Ukraina

Hensikten med avtalen var å få til en våpenhvile raskt, og på sikt en fredelig utvikling i Øst-Ukraina. Men avtalene har ikke blitt respektert på noen av sidene.

Ett av de vanskeligste spørsmålene gjelder hvilken grad av selvstyre de to opprørskontrollerte regionene i Øst-Ukraina skal ha.

I avtalen vil Øst-Ukraina få en spesiell status innenfor Ukraina. Det vil Kiev ikke gå inn for.

– Får Russland presset gjennom en realisering av Minsk II avtalen, som vil gi øst-Ukraina en autonom status innenfor Ukrainas grenser, så vil et natomedlemskap til Ukraina bli enda mer usannsynlig, forteller Wilhelmsen i Nupi til NRK.

Scholz positiv

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz sier det er et positivt tegn at Russland nå trekker tilbake deler av styrkene. Han sier det fremdeles er en mulighet for en diplomatisk løsning.

– Sikkerhet i Europa er bare mulig sammen med Russland. Det blir ikke sikkerhet hvis man går mot Russland, sier Scholz.

I Norge vil ikke regjeringen ta for gitt at Russland faktisk trekker tilbake militære styrker.

– Vi har sett styrker forflytte seg. Men det er for tidlig å si om det er forflytning eller tilbaketrekning. Situasjonen er fortsatt svært spent, sier statssekretær Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet.