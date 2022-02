Ukraina-krisen: Norge sender soldater til Litauen

– Vi står overfor en veldig alvorlig situasjon, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Sammen med forsvarsminister Odd-Roger Enoksen varslet hun i dag Stortinget om den spente situasjonen.

– Et russisk angrep mot Ukraina kan være nært forestående. Russland har så langt ikke vist vilje til å engasjere seg i reelle forhandlinger, sier Huitfeldt.

Fakta om Nato og utvidelsen østover Ekspandér faktaboks Forsvarsalliansen Nato (North Atlantic Treaty Organization) består av 30 land i Europa og Nord-Amerika.

Ledes av Jens Stoltenberg, tidligere norsk statsminister, siden oktober 2014. Hovedkvarteret ligger i Brussel, Belgia.

Kjernen er Nato-traktatens artikkel 5, som innebærer at et angrep på ett medlemsland anses som et angrep på alle.

Ble opprettet av tolv land, blant dem Norge, 4. april 1949.

Hensikten var å demme opp for Sovjetunionen, som få år etter opprettet Warszawapakten sammen med det kommunistiske Øst-Europa.

Etter den kalde krigen og kommunismens fall ble en rekke tidligere medlemmer av Warszawapakten tatt opp i Nato: Polen, Ungarn og Tsjekkia kom inn i 1999. Mens Slovakia, Bulgaria og Romania fulgte etter i 2004, sammen med eks-sovjetrepublikkene Estland, Latvia og Litauen.

Også fire av delrepublikkene i det tidligere Jugoslavia, som var alliansefritt under den kalde krigen, har valgt å bli medlem; Slovenia i 2004, Kroatia i 2009, Montenegro i 2017 og Nord-Makedonia i 2020.

Albania, som gikk ut av Warszawapakten i 1968, ble Nato-medlem i 2009. Kilde: Store norske leksikon

Her står russiske styrker plassert: De røde prikkene er permanente russiske militærbaser med kampstyrker. De hvitrøde merkene er nye avdelinger siden mars 2021.

Norske soldater østover

Utenriksministeren bekrefter at det fortsatt pågår diplomatiske samtaler. Samtidig sender Norge nå folk østover.

– Norge styrker det bidraget vi har i Litauen med rundt 50–60 soldater. Denne enheten skal reise til Litauen straks, sier forsvarsminister Odd-Roger Enoksen som også sier at Norge ikke har økt sin beredskap i nord.

De norske soldatene er en del av en tyskledet styrke i Litauen og skal først og fremst bidra med å vise solidaritet med Norges allierte på østflanken. De skal være der i rundt tre måneder i første omgang.

Også andre land sender styrker østover. USA sender rundt 3000 soldater til Europa. Her er en gruppe på vei til Polen. Foto: Melissa Sue Gerrits / AFP

Forbereder seg på en mulig flyktningkrise

Utenriksministeren ber nå nordmenn i Ukraina om å reise hjem:

– Vi ønsker at alle norske borgere skal komme hjem. Det gjelder alle, uansett hvor de jobber, sier Huitfeldt som forteller at norske myndigheter forbereder seg for alle scenarioer.

– Vi har tatt kontakt med norske borgere som har registrert seg hos oss, om lag 100 personer, sa Huitfeldt.

– Vi har gjort en totalvurdering av situasjonen og ønsker at alle norske borgere skal komme hjem, ut fra en helhetsvurdering, supplerte hun. Målet er likevel å holde ambassaden i Kiev åpen, og det vil bli gjort justeringer i personelloppsettet der, sier utenriksministeren.

Ifølge Huitfeldt forbereder regjeringen seg nå på ulike scenarioer, som en flyktningkrise eller energikrise, men hun mener det er for tidlig å si noe om hva som kommer til å skje fremover.

Kan det bli krig i Ukraina? Du trenger javascript for å se video.

Ikke aktuelt å sende styrker til Ukraina

Forsvarsministeren sier det ikke er aktuelt å sende styrker til Ukraina. I et intervju med NRK sier han at det først og fremst er et signal til våre allierte om at vi bidrar.

– Det er først og fremst Russland som har ansvaret for å deeskalere situasjonen. Vi gjør ingen ting for å støtte Ukraina militært. Ukraina er ikke Nato-medlem så det er ikke aktuelt, sier han.

De russiske kravene Ekspandér faktaboks Russiske myndigheter hevder at følgende hovedpunkter er avgjørende for landets sikkerhet: Nato må stanse sin utvidelse østover. Land som tidligere var del av Sovjetunionen, og som nå ikke er Nato-medlem, skal ikke kunne bli det i fremtiden. Heller ikke andre europeiske land som ikke er medlemmer per nå, skal få bli det.

Nato åpnet for ukrainsk og georgisk Nato-medlemskap i 2008. Dette må trekkes tilbake. Det må også garanteres at det ikke kommer Nato-baser i de to landene.

Nato og Russland skal ikke utplassere styrker eller våpen i land hvor de ikke hadde slikt før mai 1997. Det vil bety uttrekning av Nato-styrker fra medlemsland som Polen, Tsjekkia, Latvia, Litauen, Estland, Bulgaria og Romania.

Militære øvelser skal ikke holdes nær grensen mellom Russland og et Nato-land. Dette vil berøre Norge, Estland, Latvia, Litauen og Polen.

USA og Russland skal ikke sende marinefartøyer og fly til områder der de kan angripe motparten.

Russland og USA skal ikke ha atomvåpen utplassert utenfor eget territorium. Det vil si at USA ikke kan lagre atomvåpen i Tyskland, Belgia, Nederland og Italia som nå.

Russland og USA skal ikke utplassere mellomdistanseraketter i områder hvor de kan nå motpartens territorium. Forslaget kan være ment som erstatning for nedrustningsavtalen som partene trakk seg fra i 2019. Russland krever skriftlig svar fra Nato og USA på kravene over. Russerne hevder at tidligere løfter som er gitt muntlig, i forbindelse med slutten på den kalde krigen, ikke er overholdt. NB: Listen over er ikke fullstendig.

USA har nylig advart om at det er en overhengende fare for russisk invasjon. Flere land, deriblant Norge, har bedt sine innbyggere forlate Ukraina. USA har også bedt amerikanere forlate nabolandet Hviterussland og har endret reiserådet for Moldova.

I dag møter Tysklands forbundskansler Olaf Scholz president Vladimir Putin for første gang for å snakke om Ukraina-situasjonen.

Mandag kom meldingen om at Russland avslutter flere militærøvelser ved Ukraina. Pentagon sa seinere på kvelden at Russland ikke har bestemt seg for en eventuell invasjon ennå.

Natos forsvarsministermøte finner sted i Brussel 16.–17. februar.

