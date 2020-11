Biden vil gjøre John Kerry til klimasjef

Mandag bekreftet Biden spekulasjonene i flere amerikanske medier og opplyste at han vil nominere tidligere viseutenriksminister Tony Blinken til posten som utenriksminister.

Tony Blinken vil bli utnevnt til utenriksminister i påtroppende president Joe Bidens administrasjon. Foto: US State Department

Blinken var i to år fra 2015 til 2017 viseutenriksminister i Obama-regjeringen. Jobben som utenriksminister er regnet som den mest prestisjetunge i regjeringen.

Tidligere utenriksminister John Kerry vil bli utnevnt til å lede administrasjonens forsøk på å bekjempe klimaendringene, skriver nyhetsbyrået AP.

Kerry har ikke vært nådig i omtalen av Donald Trumps klimapolitikk. Han kalte den «blottet for fornuft».

Biden nominerer samtidig CIAs tidligere nestsjef Avril Haines til posten som USAs øverste etterretningssjef. Foto: WIN MCNAMEE / AFP

Biden vil gjøre Avril Haines til den første kvinnelige sjefen for nasjonal etterretning.

Cubanskfødte Alejandro Mayorkas får ansvaret for USAs immigrasjonspolitikk.

– Ingen tid å miste

Jake Sullivan er ventet å bli utnevnt til nasjonal sikkerhetsrådgiver. Han er 43 år og utdannet jurist fra Yale, og var sikkerhetsrådgiver for visepresident Joe Biden under Obama-regjeringen. Han var også seniorrådgiver for Hillary Clinton.

Presidentens sikkerhetsrådgiver har stor påvirkningskraft og leder en stor stab av rådgivere i Det hvite hus. De påvirker utviklingen av landets utenriks- og militærpolitikk.

– Vi har ingen tid å miste når det gjelder sikkerhets- og utenrikspolitikken, sier Biden i en kunngjøring.

– Disse personene er erfarne og testet i krise, og de er også innovative og har fantasi, sier han videre.

Kandidatene må godkjennes av Senatet før de kan tiltre.

Stoltenberg gratulerte Biden

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg snakket mandag med Biden.

– Jeg snakket akkurat med Joe Biden og gratulerte ham med valgseieren som USAs neste president, skriver Stoltenberg på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.