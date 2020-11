Republikanere kritiserer Trump: – En skam for nasjonen

Det har gått to uker siden Joe Biden ble utropt som vinner av presidentvalget, men Trump har ennå ikke akseptert resultatet.

Trumps advokater har i stedet levert en rekke søksmål i flere vippestater, hvor de hevder å kunne påvise ulike typer valgjuks. De aller fleste har blitt avvist.

Søndag avviste en føderal dommer et søksmål som forsøkte å stanse godkjenningen av valgresultatet i Pennsylvania. I kjennelsen heter det at Trumps advokater kom med «grunnløse argumenter og spekulative påstander uten beviser».

«Disse påstandene er som Frankensteins monster, vilkårlig sydd sammen,» skriver dommer Matthew Brann ifølge Reuters.

Tidligere New Jersey-guvernør og Trump-rådgiver Chris Christie går nå hardt ut mot presidenten og hans advokater og rådgivere.

– Presidenten har hatt muligheten til å gå rettens vei. Har du bevis for valgfusk, må du legge det frem. Oppførselen til Trumps advokater har vært en skam for nasjonen, sier Christie til ABC News.

Advokatene Rudy Giuliani og Sidney Powell holdt nylig en lang pressekonferanse med flere drøye påstander om valgjuks. Foto: Jacquelyn Martin / AP

– Skandaløs oppførsel

Før helga holdt Trumps advokater en lang pressekonferanse der Rudy Giuliani og Sidney Powell fremmet en rekke påstander om en valgkonspirasjon som involverte Kina, den avdøde Venezuela-presidenten Hugo Chávez og finansmannen George Soros.

– Dette er skandaløs oppførsel fra en advokat. De kommer med påstander om svindel, men vil ikke legge det frem i retten. Jeg har vært en av presidentens støttespillere. Jeg stemte på ham to ganger. Men valg har konsekvenser, og vi kan ikke fortsette å late som om det skjedde noe som ikke har skjedd, sier Christie.

Søndag rykket Trumps valgkampstab ut og presiserte at Powell ikke jobber for presidenten.

«Sidney Powell praktiserer jus på egen hånd. Hun er ikke en del av Trumps advokat-team. Hun er heller ikke presidentens personlige advokat,» het det i uttalelsen.

Det er bare en drøy uke siden Trump selv nevnte Powell som en av sine advokater.

På sosiale medier gikk debatten høyt om hva som rant nedover kinnene til Rudy Giuliani under pressekonferansene om hvordan Trump kan vinne valget.

– Slutt å golfe

Ifølge CBS News har flere republikanere fått nok etter den siste pressekonferansen.

Etter at Pennsylvania-søksmålet ble avvist kom det en formell gratulasjon til Biden og Kamala Harris fra delstatens republikanske senator, Pat Toomey.

– President Trump har nå brukt alle rimelige juridiske muligheter til å utfordre valgresultatet i Pennsylvania, sier han.

Den republikanske Maryland-guvernøren Larry Hogan anerkjente Bidens valgseier samme dag som de store TV-kanalene i USA.

Han sier til CNN at USA er i ferd med å «likne en bananrepublikk».

Hogan har tidligere kranglet med Trump om håndteringen av koronapandemien, og sier han er flau over ledelsen i det republikanske partiet.

– Hvis du hadde gjort jobben din, ville ikke USAs guvernører vært nødt til å kjempe for å finne tester midt i en pandemi. Slutt å golfe, og erkjenn nederlaget, skriver Hogan på Twitter.

Bilder fra EBU viser det som skal være Donald Trump som spiller golf rett etter det ble kjent at Joe Biden har gått seirende ut av presidentvalget 2020.

Navngir kritiske senatorer

Journalisten Carl Bernstein, kjent fra Watergate-skandalen på 1970-tallet, har skrevet bok om Trumps presidentskap.

Han hevder å vite at 21 republikanske senatorer gjentatte ganger har gitt uttrykk for «ekstrem forakt» for Trump og hans evne til å regjere.

Mandag morgen navnga han alle på Twitter, og kritiserte dem for å ikke uttale seg offentlig.

Flere av Trumps tidligere ansatte har også kritisert presidenten.

Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver, John Bolton, slår fast at Joe Biden vil bli innsatt som president i januar.

– Det store spørsmålet er hvor mye skade Trump kan gjøre før det skjer, sier Bolton til CNN.

Han mener Trump nå er mest opptatt av å skape kaos og forvirring for å vise politisk makt, og viser til at presidentens advokater har tapt nesten alle søksmålene de har levert.

– Akkurat nå kaster Trump stein gjennom vinduer. Han er det politiske motstykket til en bråkmaker i gata, sier Bolton.

Boltons forgjenger, H.R. McMaster, sier til CBS at det er USAs fiender som tjener på Trumps forsøk på å snu valgresultatet.

Både Bolton og McMaster fikk sparken av Trump.