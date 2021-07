Biden påbyr munnbind for uvaksinerte statstilsette

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Dei nye krava gjeld for 4 millionar statleg tilsette og innleidde arbeidarar i føderal sektor i heile USA.

Alle vil bli bedne om å oppgi vaksinasjonsstatus. Dei som ikkje er fullvaksinerte, må bruke munnbind på jobb, halde fysisk avstand frå kollegaer og la seg teste ein eller to gonger i veka.

President Joe Biden vil dessutan be forsvarsdepartementet vurdere å føre koronavaksinar opp på lista over påbodne vaksinar for dei som arbeider i forsvaret.

Biden oppfordra private bedriftar til å følgje opp:

– Eg vil oppmode arbeidsgjevarar i heile den private sektoren om å følgje opp denne modellen, sa han.

Han vil òg be lokale styresmakter om å freiste skeptikarar med ei utbetaling på 100 dollar dersom dei lèt seg vaksinere.

Tiltaka kjem fordi Biden-regjeringa ser at ein ekstra innsats er naudsynt for å hindre at deltavarianten av koronaviruset spesielt skal ramme den store, uvaksinerte delen av befolkninga.

Tysdag gjekk amerikanske helsestyresmakter ut med ei tilråding om at også fullvaksinerte bør bruke munnbind innandørs på offentleg stad. Grunnen er den auka smittefaren knytt til delta-varianten. Tilrådinga gjeld i område med mykje smitte.

