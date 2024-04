Biden med sterk kritikk av Israel etter angrep på hjelpearbeidere

Joe Biden sier han er opprørt og sønderknust etter at sju ansatte i hjelpeorganisasjonen World Central Kithchen ble drept et israelsk angrep på Gaza mandag.

I en kraftig uttalelse sier Biden at Israels gransking av angrepet «må være rask, ansvarlig og funnene må offentliggjøres».

– Hendelser som den i går skal ikke skje, sa Biden.

USAs president refset Israel for å ha gjort det vanskelig med å få hjelpesendinger inn i det palestinske området.

– Israel har ikke gjort nok for å beskytte hjelpearbeidere som forsøker å levere nødhjelp til sivile med desperate behov, sa Biden.

Konvoien til World Central Kitchen ble angrepet da den var på vei fra et matlager sentralt på Gazastripen. Foto: Ahmed Zakot / Reuters

– En tragisk sak

Israel erkjente i går ansvar for angrepet, og kaller det «en alvorlig feiltakelse».

– Det skulle ikke ha skjedd, sa sjefen for det israelske militæret (IDF), Herzi Halevi i en tale han leverte på video.

Han skylder på en feilvurdering, og at det skjedde «om natten, i en krig med veldig kompliserte forhold».

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at angrepet var «utilsiktet». Han bad ikke om unnskyldning for dødsfallene, men kalte det en «tragisk sak».

IDF har lovet å granske hendelsen og at funnene vil bli delt offentlig og med åpenhet.

– Sjokkert

Den amerikanske presidenten sier at angrepet ikke er en enkelthendelse.

– Denne konflikten har vært en av de verste i manns minne når det gjelder hvor mange hjelpearbeidere som har blitt drept, sa Biden.

Flere enn 200 hjelpearbeidere er døde og blant disse er de fleste FN-ansatte, skriver AFP.

Grunnleggeren av WCK, José Andrés, sier at han er sønderknust og han sørger over tapet til ofrenes familie og venner. Det skriver Reuters.

– Dette er ikke bare et angrep mot WCK. Dette er et angrep mot humanitære organisasjoner som hjelper til i den alvorligste av situasjoner, hvor mat brukes som et krigsvåpen. Dette er utilgivelig, uttaler WCK-sjef Erin Gore i en pressemelding.

Joe Biden sier at USA vil fortsette med å presse Israel til å slippe mer nødhjelp inn i Gaza, og til å tillate «en umiddelbar våpenhvile som en del av en gisselutveksling».

Fordømmelse

En av de sju hjelpearbeiderne som ble drept i angrepet var palestiner. Han ble gravlagt i sin hjemby Rafah i går.

De andre ofrene var fra Storbritannia, Australia, Polen, og en av dem hadde dobbelt statsborgerskap fra USA og Canada.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak fortalte Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han er sjokkert over drapet på sivile hjelpearbeidere.

Israels ambassadør fikk overlevert Storbritannias «entydige fordømmelse».