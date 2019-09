Ber voksne skjerpe seg: Har aldri sett så mange personangrep mot barn og unge

Unicef Norge har de siste dagene delt flere bilder og videoer av klimaengasjerte barn og unge.

«Det vi dessverre ser er voksne mennesker som mobber, hetser og kommer med hatefulle kommentarer rettet mot disse barna. Det kan vi ikke tolerere,» skriver Unicef i et Facebook-innlegg.

Organisasjonen viser til hets av Greta Thunberg og andre klimaaktivister.

«Kjære alle voksne på Facebook, vi oppfordrer dere til å tenke dere om to ganger. Dette er barn, og de fortjener å bli behandlet med respekt – slik alle mennesker gjør», skriver de.

– Blir forbanna

Generalsekretær Camilla Viken i Unicef Norge sier til NRK at de har moderert bort en rekke innlegg med nedsettende personbeskrivelser og kommentarer om at Thunberg er hjernevasket.

Generalsekretær Camilla Viken i Unicef Norge. Foto: Hallvard Norum / NRK

– Vi har aldri vært vitne til at så mange voksne henger ut og går til personangrep på barn og unge. I denne saken er det en mengde vi ikke har sett før. Det er helt uakseptabelt at voksne holder på sånn, sier Viken.

Viken mener de voksne er forpliktet til å ta barn og unge på alvor og la dem ytre seg uten å ty til personangrep.

– Jeg blir skikkelig forbanna. Vi voksne må gå foran med et godt eksempel hvis vi skal sørge for at våre egne barn ikke blir mobbet. Da må vi skjerpe oss. Ikke bare for Gretas skyld, men for alle barn og unges skyld, sier hun.

Viken tror Thunbergs krav til voksne beslutningstakere og ledere har skapt det voldsomme engasjementet.

– Hun er veldig god til å få frem hovedbudskapet, nemlig at voksne må skjerpe seg og ta vare på verdenen de skal arve. Hun krever at de treffer mye tøffere beslutninger for å gjøre nettopp det, og det skaper et voldsomt engasjement. Det hun har fått til av mobilisering av barn og unge på et år er helt fantastisk, sier hun.

Greta Thunbergs beskjed til topplederne på klimatoppmøtet i New York

Refset verdens ledere

Greta Thunberg har fått enormt med oppmerksomhet i forbindelse med klimatoppmøtet i New York denne uka.

Tirsdag skjelte hun ut verdens ledere fra scenen i FNs hovedkvarter.

– Vi er ved begynnelsen av en masseutryddelse, og alt dere kan snakke om, er penger og eventyr om evig økonomisk vekst. Hvordan våger dere! sa hun.

Hun fikk støtte av FNs generalsekretær António Guterres, Norges klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og Sveriges statsminister Stefan Löfven.

USAs president Donald Trump kom heller med det mange oppfattet som en sarkastisk kommentar på Twitter.

«Hun virker som en veldig lykkelig, ung jente som ser frem til en lys og vidunderlig fremtid. Så fint å se!» skrev Trump.

Like etterpå endret Thunberg sin egen profiltekst på Twitter til «En lykkelig, ung jente som ser frem til en lys og vidunderlig fremtid.»

Thunberg sa på forhånd at hun ikke hadde noe ønske om å møte Trump.

– Det jeg forsøker å gjøre nå er å skape en allmennoppfatning og informere folk om hva som skjer, og jeg ser ikke hva et møte med Donald Trump skulle gjøre helt konkret, sa hun til svenske DN før toppmøtet.

President Trump gjorde narr av Greta Thunberg på Twitter etter hennes følelsesladde tale under klimakonferansen i New York.

Hetset på amerikansk TV

Thunbergs tale til FN har blitt heftig debattert over hele verden.

I USA har Fox News beklaget en gjesteopptreden i en paneldebatt, der Michael Knowles fra det konservative nettstedet Daily Wire kalte Thunberg «et psykisk sykt barn som blir utnyttet av foreldrene sine og den internasjonale venstresiden».

Et par timer senere viste kanalen et innslag med programlederen Laura Ingraham, som sammenlignet Thunbergs tale med en scene fra skrekkfilmen «Children of the Corn», der barna blir overtalt til å drepe de voksne.

Thunberg sier til nyhetsbyrået AP at hun tar personlig kritikk som et bevis på at aktivistene utgjør en forskjell.

– Vi må bare ignorere dem, fordi de er så desperate etter å flytte fokuset fra klimakrisen til å få det til å handle om meg som person. Når de gjør det, har de gått tomme for argumenter, sier hun.

Ikke interessert i selfier

Tysklands forbundskansler Angela Merkel og FNs generalsekretær António Guterres er blant dem som har delt bilder av møtene med Thunberg på Instagram denne uka, men Thunberg har ikke delt bilder av dem.

Den svenske 16-åringen sa på forhånd at hun ikke er interessert i å delta i PR-maskineriet til politikere og kjendiser.

– Alle steder jeg har vært har situasjonen vært mer eller mindre den samme. Antallet politikere og kjendiser som vil ta selfier med oss er det samme. De tomme løftene er de samme. Løgnene er de samme, og mangelen på handling er den samme, sa Thunberg.

Tonen var den samme da hun møtte pave Frans tidligere i år. Vatikanet publiserte selv bilder av møtet mellom de to.

– Vi har ikke gått i gatene for at de skal ta selfier med oss og fortelle oss at de virkelig, virkelig beundrer det vi gjør. Vi gjør dette for å vekke de voksne, sa Thunberg da hun besøkte Roma i april.

Onsdag fikk Thunberg årets Right Livelyhood-pris, som ofte omtales som den alternative nobelprisen. I forrige uke fikk hun og skolestreikbevegelsen også Amnesty Internationals fremste pris for menneskerettighetsarbeid.

