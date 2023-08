En rapport om massedrap på migranter og asylsøkere vekker sterke reaksjoner i flere land mandag kveld.

USA ber om gransking, Tyskland fordømmer.

– Vi ber saudierne innstendig om å oppfylle sine internasjonale forpliktelser, sier en talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet til nyhetsbyrået AFP.

– Vi har tatt anklagene opp med saudiske myndigheter.

Det tyske nyhetsbyrået DPA har snakket med utenriksdepartementet i Berlin.

– Vi er veldig bekymret over de alvorlige påstandene i rapporten, sier en talsperson for det tyske utenriksdepartementet, skriver DPA.

Rapporten fra Human Rights Watch hevder at saudiarabiske grensevakter står bak massedrap på etiopiske migranter og asylsøkere på grensen til Jemen det siste året.

Saudiske grensesoldater skal ifølge HRW ha drept mange migranter. Foto: Hasan Jamali / AP

Menneskerettsorganisasjonen understreker at det dreier seg om «minst hundrevis» i perioden mellom mars 2022 og juni 2023.

Saudi-Arabia avviser anklagene. Les hva myndighetene svarer senere i saken.

HRW ber om full FN-gransking. Verdensorganisasjonen er svært bekymret.

– FN er svært bekymret. Rapporten tar opp noen veldig alvorlige anklager, sier FNs talsperson Stephane Dujarric til AFP. Han sier videre at FNs menneskerettsorganisasjon har startet gransking.

Skutt på kloss hold

Organisasjonen hevder at mange titalls skal ha blitt skutt på kloss hold, deriblant flere kvinner og barn. Noen skal ha blitt spurt hvilken kroppsdel de ønsket å bli truffet i, før de ble skutt. Angrepene omtales som systematiske.

– De skjøt på oss som regn. Når jeg tenker på det, gråter jeg, sier en 20 år gammel kvinne fra Oromia-regionen i Etiopia, som er intervjuet i rapporten.

– Jeg så en mann som ropte om hjelp. Han mistet begge beina sine. Han skrek. Han sa: Etterlater dere meg her? Vær så snill, ikke dra fra meg! Vi kunne ikke hjelpe ham fordi vi løp for livet.

«Sportsvasking» og drap

Rapporten til HRW hevder at drapene skjer i det skjulte samtidig som Saudi-Arabia bruker milliarder på idrettsarrangementer som skal få landet til å framstå i et bedre lys – såkalt «sportsvasking».

– Saudiarabiske tjenestemenn dreper hundrevis av migranter og asylsøkere i dette avsidesliggende grenseområdet, langt fra verdens øyne, sier Nadia Hardman, forsker i HRW.

Saudi-Arabias sterke mann, kronprins Mohammed bin Salman. Foto: STRINGER / AFP

– Det at Saudi-Arabia bruker milliarder på å kjøpe opp profesjonell golf-, fotballklubber og større underholdningsarrangementer for å bedre bildet av Saudi-Arabia, bør ikke ta oppmerksomheten fra disse forferdelige forbrytelsene, sier Nadia Hardman.

– Hvis dette blir begått som ledd i en saudiarabisk politikk som går ut på å drepe migranter, så vil disse drapene, som ser ut til å fortsette, være en forbrytelse mot menneskeheten, skriver menneskerettsorganisasjonen i en pressemelding mandag.

Amnesty: – Bør være en vekker

– Saudi-Arabia har de siste årene investert vanvittig store ressurser i å bedre sitt internasjonale omdømme, sier seniorrådgiver i Amnesty International Norge, Ina Tin til NRK.

– Avsløringene av den groteske behandlingen av etiopiske migranter og asylsøkere bør være en vekker for alle som har latt seg blende av det saudiske glansbildet, sier Ina Tin.

Rapporten til HRW er viktig dokumentasjon av Saudi-Arabias mangel på respekt for retten til liv fortsetter seniorrådgiveren i Amnesty.

– Hjerteskjærende, men ikke overraskende

Ina Tin mener rapporten til HRW er hjerteskjærende, men likevel ikke overraskende.

– Amnesty selv har dokumentert hvordan myndighetene i Saudi-Arabia de siste årene har holdt mange tusen ulovlige etiopiske migranter fengslet på ubestemt tid og under umenneskelige forhold i påvente av tvangsretur til Etiopia, sier Tin.

Seniorrådgiver Ina Tin i Amnesty Norge. Foto: Morten Holm / NTB

Amnesty har dokumentert forholdene i to fengsler, i Riyadh og nær Jeddah.

Ina Tin forteller at der ble etiopierne holdt i celler som var så overbefolket at de måtte sove på skift i totalt uhygieniske forhold der sykdommer utviklet seg.

– Selv syke barn og gravide kvinner fikk verken nok mat eller drikke, og fikk ingen helsehjelp. Tidligere fanger fortalte at de ble torturert etter protester mot fengselsforholdene og da de forsøkte å få lege til en syk medfange.

Seniorrådgiveren anslår at mer enn 30.000 etiopiske statsborgere fremdeles holdes under slike forhold i fengsler i Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia tilbakeviser

BBC skriver at saudiske myndigheter sier at de tar anklagene på alvor, men at FNs beskrivelse om at drapene er systematiske og i stor skala, ikke stemmer.

– Kongedømmet har ikke oppdaget bevis eller informasjon som kan bekrefte anklagene, melder saudiske regjeringskilder.

Tidligere mandag avviste myndighetene anklagene fullstendig.

– Anklagene i HRWs rapport om saudiske grensevakter som skyter etiopiere mens de krysser grensen mellom Saudi-Arabia og Jemen, er ubegrunnede og uten troverdige kilder, sier den ikke navngitte kilden til nyhetsbyrået AFP.

Ifølge HRW har de ikke fått noe svar på brev som er sendt til Saudi-Arabias innenriksdepartement og forsvarsdepartement.

– Skjøt lenge

Migranter som BBC har tatt kontakt med, hevder de ble beskutt mens de forsøkte å krysse grensen sammen med mange andre.

– Skytingen bare fortsatte og fortsatte, sier 21-åringen Mustafa Soufia Mohammed, som forsøkte å ta seg til Saudi-Arabia for å finne arbeid i juli i fjor. Tobarnsfaren ville forsøke å skape et bedre liv for familien sin hjemme i Etiopia.

– Jeg merket ikke engang at jeg ble skutt, men da jeg forsøkte å reise meg opp for å gå, merket jeg at beinet mitt ikke fungerte, sier han.

Før dette sier Souifa at han brukte tre måneder på å reise fra Afrikas horn til Saudi-Arabia, en reise preget av sult, vold og menneskesmuglere fra både Etiopia og Jemen.

21-åringen måtte amputere beinet under kneet, og er nå tilbake hos foreldrene i Etiopia. Der er han helt avhengig av deres hjelp.

Andre, som 18 år gamle Zahra, fikk skutt av alle fingrene på en hånd. Hun greier ikke å snakke om det som har skjedd fordi hun er for traumatisert, ifølge BBC.

Anklager også i fjor

HRWs rapport er basert på intervjuer med i alt 42 personer, deriblant 38 etiopiere som forsøkte å krysse grensen mellom Jemen og Saudi-Arabia i den aktuelle perioden.

Tirana Hassan er sjef for Human Rights Watch. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

I tillegg har HRW analysert over 350 videoer og fotografier fra sosiale medier og andre kilder. De har også analysert satellittbilder som dekker et område på hundrevis av kvadratkilometer.

I fjor meldte FN-eksperter om «urovekkende anklager» som gikk ut på at om lag 430 migranter var skutt av saudiarabiske grensevakter med artillerigranater og håndvåpen i løpet av de fire første månedene i 2022.

Drapene skal ha skjedd både på saudiarabisk og jemenittisk side av grensen.

Rapporten har fått tittelen: «De skjøt på oss som regn: Saudiarabiske massedrap på etiopiske migranter på grensen mellom Jemen og Saudi-Arabia.»

Her blir grensevaktene anklaget for å ha brukt eksplosive våpen mot migrantene, også mot personer som har forsøkt å flykte tilbake til Jemen.