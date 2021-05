Ber britiske myndigheter få svar om «forsvunnet» prinsesse

Allerede i forrige uke dukket det opp et bilde på Instagram som skal vise prinsesse Sheikha Latifa på et kjøpesenter i Dubai.

Det dukket opp etter at det i lang tid har vært spekulert på om hun holdes mot sin vilje i husarrest i Dubai. Bildet på sosiale medier var det første livstegnet offentlig på flere måender.

Mandag melder the Guardian om to nye bilder av prinsessen. Det får blant annet den tidligere utenriksministeren lord Peter Hain til å ta bladet for munnen:

– Britiske myndigheter må slutte å dra beina etter seg i prinsesse Latifa-saken og kreve bevis på at hun lever og er fri. Disse bildene er veldig langt fra det. Hvorfor har hun ikke lov til å snakke direkte med journalister, for eksempel?

Hain sitter også i det britiske overhuset.

Mener politikerne må kreve svar fra Dubai

Nyheten om den forsvunne prinsessen gikk verden over i 2018. Da forsøkte prinsesse Latifa å flykte fra Dubai i en seilbåt. Hun fikk blant annet hjelp av en fransk eksspion.

Men båten ble stoppet utenfor India av kommandosoldater.

Peter Hain er medlem av det britiske overhuset, og har tidligere vært utenriksminister i Storbritannia. Foto: LUKE MACGREGOR / REUTERS

Hun er datteren til sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Han er Dubais rikeste og mektigste mann, og hersker i emiraten.

Siden har det vært få livstegn fra prinsessen, og hun har ikke blitt sett offentlig siden 2018.

I februar gikk imidlertid et opptak som skal være av prinsessen verden rundt.

I opptaket sier prinsessen selv at hun holdes som et gissel av sin far. FN ba om livstegn etter at opptaket ble kjent.

– Jeg er et gissel. Jeg får ikke engang trekke frisk luft, sier prinsesse Latifa i opptaket.

Ifølge Reuters har De forente arabiske emirater hele tiden avvist at prinsessen er fanget mot sin vilje.

I kjølvannet av opptaket sa ambassaden til De forente arabiske emirater i Storbritannia at Latifa blir tatt vare på hjemme av familiemedlemmer og helsepersonell.

Og at hun vil returnere til offentligheten når tiden er inne for det.

Tre nye bilder

Hain er en av flere som vil at Storbritannia skal gjøre mer for prinsessen. Blant annet mener han Storbritannia bør fryse verdiene til sjeiken som er i Storbritannia.

Det første bildet ble lagt ut på Instagram 20. mai. Det viser prinsessen med to venninner på et kjøpesenter i Dubai.

Reklamen for en film i bakgrunnen kan tyde på at bildet er tatt i løpet av mai.

Lørdag ble et bilde av en av kvinnene i det første bildet, og prinsesse Latifa, lagt ut på samme Instagramkonto.

Bildet er tatt på en italiensk restaurant som heter Bice Mara i Dubai. På det siste bildet er prinsessen avbildet sammen med en annen kvinne på en kafe.

The Guardian skriver at bildene kan være PR-stunt, eller en del av prosessen for å få frigjort prinsesse Latifa.

Et bilde av prinsessen som skal være tatt i 2018. Foto: AP

David Haigh er en av grunnleggerne bak Free Latifa-kampanjen, som jobber for at prinsessen skal slippes fri.

I en uttalelse fra helgen skrev Haigh at han bekrefter at det vært flere potensielt viktige og positive utviklingstrekk i kampanjen. Men at han ikke vil kommentere ytterligere på nåværende tidspunkt.

I denne Oppdatert-episoden fra februar, forteller prinsessens venninne, Tiina Jauhiainen, om situasjonen.