Det er en litt avmålt, men tilsynelatende relativt rolig prinsesse Sheikha Latifa, som har latt seg avbilde med to andre kvinner på det som trolig er et kjøpesenter i Dubai.

Prinsessen har ikke blitt sett offentlig eller latt høre fra seg på mange måneder.

Det er de to andre kvinnene som har lagt ut bildet, som ifølge Latifas støttegruppe i England framstår som ekte, men dette er ikke bekreftet.

Støttegruppe: Positiv utvikling

Vi kan bekrefte at det har vært flere potensielt viktige og positive utviklingstrekk i kampanjen skriver David Haigh i en uttalelse.

Han er en av grunnleggerne bak Free-Latifa-kampanjen, som i flere år har forsøkt å få Sheikha Latifa ut av de den mener er en blanding av husarrest og fengsel i Dubai.

Han skriver videre at de ikke kommer til å kommentere mer om saken på det nåværende tidspunkt.

Ifølge BBC har venner av Latifa bekreftet at det virkelig er Sheikha Latifa som er på bildet, men at det ellers ikke var mulig å få verifisert ektheten av bildet eller når det er tatt.

Det var BBC som i februar offentliggjorde det som de sa var en video som Sheikha Latifa hadde spilt inn i hemmelighet.

Der sier hun at hun blir holdt som et gissel i et hus i Dubai og at det var bare ved å snike seg inn på et toalett hun kunne spille inn videobeskjeden.

Forsøkte å flykte i en liten båt

Latifa, eller Latifa Bint Mohammed al-Maktoum som er hennes fulle navn, ble verdenskjent da hun i 2018 i en liten båt forsøkte å flykte fra De forente arabiske emirater til India.

Etter en uke i åpen farvann, ble båten beordret av kommandosoldater og Latifa ført tilbake til hjemlandet.

Hun er en av mange barn av 71 år gamle Sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, som i praksis har styrt Dubai i snart 25 år.

Ifølge BBC er bildet som nå er offentliggjort tatt på et stort kjøpesenter i Dubai kjent som Moe.

Reklamen for en film i bakgrunnen kan tyde på at bildet er tatt i løpet av mai. Bildet ble lagt ut på Instagram 20. mai.