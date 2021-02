FN ber om bevis på at Dubai-prinsesse er i live

35 år gamle Sheikha Latifa er datteren til en av verdens rikeste menn, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Han har styrt Dubai i nesten 25 år, og er visepresident i emiratene.

De siste månedene har BBC fått tilsendt mobilopptak fra Latifa, der hun forteller at hun blir holdt innesperret i en villa uten mulighet til å trekke frisk luft.

Hun sier også at hun frykter for sitt eget liv.

Prinsesse Latifa har spilt inn flere videoer i skjul på badet, og fått hjelp av venner til å sende dem ut. Foto: AP

– Det eneste jeg ønsker er å bli fri, sier Latifa i en video hun har spilt inn på badet i villaen.

Nå har FNs høykommissær for menneskerettigheter involvert seg. Talskvinnen Liz Throssell sier ifølge BBC at de kontaktet representanter fra De forente arabiske emirater i Genève torsdag.

– Vi ga uttrykk for våre bekymringer som følge av de urovekkende videobevisene som dukket opp denne uka. Vi har bedt om livsbevis, og vi har bedt om mer informasjon, sier Throssell.

Saken ble presentert for FN av advokaten Rodney Dixon. Han sier han vil ha en FN-ledet etterforskning.

– FN må ha et veldig alvorlig møte direkte med dem som har henne, og komme til enighet slik at hun kan bli sluppet fri, sier Dixon.

«Blir ivaretatt hjemme»

Fredag ettermiddag kom svaret fra kongefamilien i Dubai, via ambassaden til De forente arabiske emirater i London.

«Vi vil takke alle som har gitt uttrykk for bekymring for velferden hennes, til tross for dekningen som ikke gjenspeiler den faktiske situasjonen. Familien har bekreftet at Hennes Høyet blir ivaretatt hjemme, med støtte fra familien og medisinsk personell,» heter det.

De skriver videre at de håper Latifa snart vil være tilbake i offentligheten, men har ikke lagt ved bilder eller video som beviser at hun fortsatt er i live, skriver BBC.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum har styrt Dubai i nesten 25 år, og er en av verdens rikeste menn. Foto: Amr Nabil / AP

Prøvde å flykte i 2018

Prinsesse Latifa, hvis fulle navn er Latifa Bint Mohammed al-Maktoum, sier hun har blitt holdt fanget siden et fluktforsøk i 2018.

I februar 2018 forsøkte hun å flykte fra Dubai for å starte et nytt liv. I en video like før flukten sa hun blant annet at hun ikke fikk lov til å kjøre bil, reise eller forlate Dubai.

Hun skal ha flyktet på vannscooter ut til en yacht som tok seg ut til internasjonalt farvann i Indiahavet. En gruppe soldater klarte likevel å finne henne.

Latifa har forklart at hun slåss med soldatene før hun ble bedøvet og tatt med i et privatfly tilbake til Dubai.

Hun skal nå være helt alene i en politibevoktet villa med låste dører og vinduer, uten tilgang til medisinsk eller juridisk hjelp.

Videoene ble spilt inn på badet, som har den eneste døra det er mulig å låse. De ble sendt ut ved hjelp av nettverket som kaller seg #FreeLatifa.