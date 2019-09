Beklager trusler om å bombe ungdommer

– Den siste tingen millennialsene kommer til å se om de prøver å løpe inn i Area 51 i dag, stod det i en twittermelding fra en enhet i kommunikasjonsavdelinga til det amerikanske forsvaret.

Under teksten var det et bilde av en gruppe soldater som stod foran et B2-bombefly.

Foto: Skjermdump / Twitter

Trusselen var myntet på ungdommene som hadde møtt opp for å løpe inn i det verdenskjente hemmelige anlegget «Area 51». Flere millioner mennesker hadde trykket «deltar» på et Facebook-arrangement om å løpe inn på området.

Det har blitt spekulert i mange år om at det amerikanske forsvaret skjuler utenomjordiske vesener.

Kun et titalls mennesker dukket opp på arrangement. Du trenger javascript for å se video.

Et titalls mennesker dukket opp

Selv om flere millioner hadde sagt at de skulle møte opp i ørkenen i Nevada på fredag, var det ifølge BBC bare noen titalls personer som faktisk var der.

«Area 51» er et område som er eid av det amerikanske forsvaret. De sier at det er et forskningsanlegg som blant annet brukes til utvikling av eksperimentelle fly- og våpentyper.

Konspirasjonsteoretikerne mener blant annet at området huser romvesen og UFOer. I tillegg mener noen av dem som tror månelandingen er falsk, at området ble brukt for å forfalske bildene fra da Apollo 11 landet på månen i 1969.

Arrangementet ble opprettet som en spøk av en amerikansk student. Planen var at om mange nok løp mot området samtidig, så kunne de ikke stoppe alle. De skulle da få «see them aioliens».

Ifølge BBC var det også bare én person som ble arrestert i forbindelse med arrangementet. Han ble arrestert for å ha urinert på et gjerde.

Beklager bombe-tweet

Søndag morgen er den opprinnelige Twitter-meldinga med bombeflyet og soldatene slettet.

Foto: Skjermdump / Twitter

DVIDS, som er en del av det amerikanske forsvarets kommunikasjonsavdeling, har isteden lagt ut en ny melding hvor de beklager trusselen.

– I går kveld la en DVIDS-ansatt ut en Tweet som på ingen måte representerer Forsvarsdepartementets standpunkt, skriver de i beklagelsen.

– Det var upassende, og vi beklager denne feilen, avslutter de med.