Avlyser Area 51-festival

Facebook-arrangementet «Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us» ble startet som en vits av en 20 år gammel student fra California i juni.

I beskrivelsen oppfordres så mange som mulig til å møte opp i ørkenen i Nevada 20. september, for så å storme den topphemmelige militærbasen for å «se disse romvesenene».

Vitsen eskalerte raskt, og siden i sommer har 2 millioner mennesker meldt seg på. I tillegg står 1,5 millioner som interessert. Det er planlagt en TV-serie og en direktesending på Youtube.

Area 51 Ekspandér faktaboks En topphemmelig militærbase underlagt USAs luftforsvar ved Groom Lake sør i delstaten Nevada, 20 mil nordvest for Las Vegas.

Området ble gjort utilgjengelig for offentligheten i 1958, og patruljeres av væpnede vakter. Luftrommet over området er også stengt.

Det offisielle navnet er Nevada Test and Training Range. Ifølge CIA kommer Area 51-navnet fra plasseringen på militære kart.

Hemmelighetskremmeriet har gitt næring til en rekke konspirasjonsteorier, de fleste knyttet til utenomjordiske skapninger og hemmelig teknologi.

I 2013 ble det kjent at området ble brukt til å teste et hemmelig spionfly under den kalde krigen. Da ble også Area 51s eksistens for første gang formelt bekreftet.

Ettersom Mojave-ørkenen i Nevada er et relativt ugjestmildt sted, ble det opprettet to festivaler for å legge til rette for alle deltakerne.

De to avsidesliggende byene Rachel og Hiko har bare 173 innbyggere til sammen, men har stålsatt seg for storinnrykk på grunn av de to planlagte festivalene Alienstock og Storm Area 51 Basecamp.

Nå er Alienstock avlyst, melder Buzzfeed. Festivalens nettside er endret til å reklamere for en gratisfestival i Las Vegas med samme tema.

Byen Rachel i Nevada har bare 54 innbyggere. Innehaveren av Little A'Le'Inn regner fortsatt med besøkende. Foto: David Becker / AFP

Frykter «humanitær katastrofe»

Arrangørene viser til mangelen på infrastruktur, dårlig planlegging og fraværet av hensyn til gjestenes sikkerhet.

«Vi forutser en mulig humanitær katastrofe, og kan ikke ta del i det på noen måte», skriver de i en pressemelding.

Romvesenskulptur langs veien i Baker, California. Foto: Frederic J. Brown / AFP

De skriver videre at de ikke er interessert i en reprise av Fyre Festival, den mye omtalte luksusfestivalen som gikk spektakulært skeis på Bahamas i 2017.

Det opprinnelige arrangementet er fortsatt aktivt, men det er usikkert hvor mange som faktisk møter opp.

I byen Rachel, der Alienstock skulle vært arrangert, sier den lokale hotelleieren Connie West til KNTV at hun allerede har betalt for sikkerhet, toaletter, 20 band og to komikere.

Fylket har forhåndssignert en erklæring av unntakstilstand og hentet inn 150 ekstra politifolk og 300 førstehjelpsarbeidere fra andre deler av Nevada. I tillegg skal FBI også være i full gang med etterretningsarbeidet.

– Selv om bare én prosent av Facebook-gjestene dukker opp, ville det vært mer enn vi kan håndtere, sier sheriff Kerry Lee til BBC.

Route 375 går gjennom Rachel i Nevada og har fått kallenavnet Extraterrestrial Highway. Foto: David Becker / AFP

Advarer besøkende

Lokale myndigheter har bedt besøkende om å holde seg unna både boligområder og selve Area 51, og slår fast at lokale grunneiere vil beskytte sine eiendommer.

En av mange advarsler rundt Area 51. Foto: David Becker / AFP

– Folk må også forstå at Area 51 er en militærbase, og de vil beskytte området. De bryr seg ikke om hvem dere er, sier fylkesleder Varlin Higbee.

Amerikanske myndigheter så seg nødt til å komme med en uttalelse da interessen for arrangementet virkelig skjøt fart i juli.

«Det er et åpent testområde for USAs luftforsvar, og vi vil fraråde alle forsøk på å ta seg inn der vi trener væpnede, amerikanske styrker. Det amerikanske luftforsvaret står alltid klart til å beskytte USA og dets interesser,» het det i uttalelsen.

En av inngangene til Area 51. Foto: John Locher / AP

To nederlendere arrestert

Senest i går ble to nederlandske menn på 20 og 21 år arrestert på innsiden av det forbudte området.

Da var de fortsatt tre mil unna selve militærbasen, men begge innrømmet å ha ignorert adgang forbudt-skiltene, skriver AP.

Ifølge sheriffen i Nye County forklarte mennene at de skulle delta på arrangementet neste uke. De hadde en drone, en PC og kamerautstyr med seg i bilen.

Begge ble løslatt mot kausjon.