Befolkningskrise i Japan: – De 6-7 neste åra er den siste sjansen vi har

Det er mørke skyer over «Solens rike» og det er lite som tyder på en snarlig lysning i Japan.

– Vi er på randen av å ikke lenger kunne fungere som et samfunn, sa statsminister Fumio Kishida tidligere i år.

Det blir stadig flere eldre i landet og etterveksten er ikke i nærheten av å være nok.

1 av 10 over 80

Den forventede levealderen i Japan er 85 år. Det er blant de høyeste i verden, og et par år mer enn Norges 82,8, ifølge The World Factbook. Hovedproblemet er derimot ikke at japanerne lever så lenge, men at det blir født altfor få barn der.

Utfordringen ble eksemplifisert denne uka. For første gang er hele 10 prosent av befolkningen over 80 år, melder BBC.

Også i Norge øker andelen eldre kraftig, og det vil fortsette sånn framover. I sin nyttårstale i 2019 ba daværende statsminister Erna Solberg nordmenn lage flere barn.

Utfordringen her er likevel ikke sammenliknbare med problemene Japan opplever, som sliter kraftig med å ha arbeidskraft til å ta vare på de eldre. Derfor tester de flere ulike løsninger med roboter:

«Robear» løfter en kvinne i Nagoya. Målet er at den skal kunne hjelpe pasienter opp i senga eller til badekaret. Foto: JIJI PRESS / AFP / NTB Roboten «Pepper» leder morgentrimmen på et eldresenter i Tokyo. Foto: KIM KYUNG-HOON / Reuters / NTB En eldre mann blir vist hvordan han selv kan ta blodprøver på et sykehus i Aizu Wakamatsu. Foto: David Guttenfelder / AP / NTB Jobben til robothunden «Aibo» er å få beboerne på eldresenteret i Tokyo til å smile og le. Foto: KIM KYUNG-HOON / Reuters / NTB

Bare 800.000 nyfødte

I fjor ble det bare født 800.000 barn i Japan, noe som er det laveste antallet på over 100 år. På 1970-tallet ble det født mer enn 2 millioner årlig.

– De 6-7 neste åra er den siste sjansen vi har til å snu trenden, sier statsministeren.

Innbyggertallet i Japan har falt de siste 15 åra, og folk utsetter både ekteskap og barn som følge av et tøft jobbmarked og økonomisk usikkerhet.

Dermed blir det ikke nok folk til velferdstjenestene.

Japan er verdens tredje største økonomi, bak USA og Kina, men det er trange kår for unge foreldre.

Så mange barn blir født Ekspander/minimer faktaboks I gjennomsnitt føder hver kvinne i verden 2,3 barn. Så mange barn blir født per kvinne, i noen utvalgte land: Sør-Korea 0,8

Kina 1,2

Japan 1,3

Norge 1,6

USA 1,7

Marokko 2,3

Afghanistan 4,6

Somalia 6,2 Tallene til Sør-Korea er lavere enn noen gang, og langt unna 2,1 – som landet trenger for å opprettholde et stabilt innbyggertall. Kilde: Verdensbanken

100-åringsrekord

Tall fra FN viser at 29,8 prosent av Japans 125 millioner innbyggere er 65 år eller eldre. De neste på lista er Italia (23,7) og Finland (22,9).

– Japan har den høyeste prosentandelen av eldre mennesker i verden, skriver regjeringen i en melding, ifølge Japan Today.

Innen 2040 vil trolig nærmere 35 prosent av japanerne være minst 65 år gamle. Og de er ikke bare mange godt voksne, de har også mange som har bikket det «magiske» tallet:

I 1963 var det 153 personer i Japan som var over 100 år gamle.

For en uke siden kom det ferske tall, som viser at det er 92.139 personer i landet over 100 år, skriver Kyodo News.

Manglende arbeidsinnvandring

Japan ligger geografisk sett litt «skjermet» og har hatt langt mindre innvandring enn de fleste andre land i verden.

Som følge av befolkningsutfordringene er arbeidsinnvandring nok en gang et tema. De trenger flere folk enn de har innbyggere, selv om mange eldre jobber lenger enn i andre land.

Myndighetene anslår at den årlige nettoinnvandringen må økes til 160.000 i året, en kraftig økning fra et tidligere anslag på 70.000 årlig. For tre år siden var 2,2 prosent av befolkningen fra andre land, det antallet forventes å øke til over 10 prosent de neste 50 åra, skriver Japan Times.

Kritikere frykter derimot at økt arbeidsinnvandring også vil føre til flere flyktninger. Seniorforsker Takumi Fujinami mener landet uansett må gjøre seg mer attraktivt.

– Arbeidsbetingelsene, inkludert lønn, er nødt til å bli bedre, sier Fujinami.