Kina er snart ikke lenger verdens meste folkerike land: – Vi går for kvalitet

«Kina er et stort land, hvor det bor mange kinesere,» sa en gang Frankrikes tidligere president, Charles de Gaulle.

En ganske enkel – men ikke feilaktig – analyse om verdens mest folkerike land. Den tittelen mister de derimot snart.

Nye tall fra FN viser at India kommer til å passere Kina i løpet av sommeren.

Har tatt flere grep

Om et par måneder vil det bo 1,4286 milliarder i India, mot Kinas 1,4257 milliarder. Det skjer etter at den kinesiske befolkningen i fjor krympet for første gang på over seks tiår, skriver Reuters.



Det virker likevel ikke som landet de selv kaller Zhōngguó – «Riket i midten» eller «Landet i sentrum» – bryr seg nevneverdig om det.

– Vi er ikke bare avhengig av kvantitet, men også kvalitet, sier talsperson i utenriksdepartementet, Wang Wenbin.

Myndighetene mener landet over tid har tatt flere grep for å ikke bli skadelidende av befolkningsnedgangen.

Den statlige kanalen CCTV mener Vesten fremstiller befolkningstallene som et sykdomstegn, og at dette ikke stemmer:

– USA trapper opp forsøkene på å begrense Kinas utvikling ved ytterligere isolering, og har funnet nye argumenter i FN-rapporten. Lavere fødselstall er vanlig i hele verden.

Selv om det blir færre kinesere i verden blir neppe gatene i Beijing helt tomme med det første. Foto: TINGSHU WANG / Reuters

Skrotet fødselslov

Kinesiske myndigheter ignorerer samtidig ikke tallene helt. Etter 35 år med en ettbarnspolitikk ble det i 2015 lov å få to barn og i 2021 ble antallet økt til tre.

Eksperter frykter landet kan bli rammet av samme økonomiske stagnasjon som traff Japan på 1990-tallet, da eldrebølgen slo inn der.

Tidligere i år fortalte myndighetene at de eldre utgjør en femtedel av befolkningen.

– Den kinesiske økonomien går inn i en kritisk overgangsfase, hvor den ikke lenger kan støtte seg på en stor og kostnadseffektiv arbeidsstyrke som kan drive industrialiseringen og velstanden videre, sier HSBC-økonom Frederic Neumann til CNN.



Nedstengingen av samfunnet under pandemien har kostet Kina dyrt, og den økonomiske veksten var på bare 3 prosent i fjor, og var dermed et av de svakeste åra på et halvt århundre.

Og bremser den kinesiske økonomien, vil det få konsekvenser også utenfor landets grenser – siden det er snakk om verdens nest største økonomi.

To hovedutfordringer

Xi Jinping har styrt Kina med jernhånd i ti år, og er inne i sin tredje femårsperiode.

– Kina har i løpet av Xis periode tilegnet seg mer økonomisk og militær makt i forhold til andre land enn noen gang før i moderne historie, mener sier seniorrådgiver ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) Jo Inge Bekkevold.

Under Xi har Kina offisielt avskaffet fattigdom i landet.

Bekkevold mener det er spesielt to utfordringer Xi vil møte i åra framover:

– For det første å opprettholde en bærekraftig vekst i kinesisk økonomi, og for det andre å unngå en eskalering av supermaktsrivaliseringen med USA.