Den franske presidenten trakk tilbake en møteinvitasjon til britene. Den britiske innenriksministeren er ikke lenger velkommen på et møte med flere europeiske ledere om migrantkrisen i Den engelske kanal denne helgen.

Krisen i forholdet mellom de to landene forsterket seg etter at 27 mennesker druknet i Den engelske kanal på onsdag.

Det var en varslet tragedie. I månedsvis har ordbruken vært hard og beskyldningene mange mellom de to naboene om den farlige båttrafikken i kanalen.

I gårsdagens brev ba Johnson om å få en avtale om å sende migranter som kommer til Storbritannia fra Frankrike tilbake,

Provoserte med ønsket om å returnere migrantene

Etter at britene gikk ut av EU, har de ingen slik avtale. De har derimot egne regler som sier at ulovlige migranter skal sendes ut av landet. Problemet er altså at de mangler returavtaler.

Hittil i år har over 25 000 mennesker kommet til Storbritannia over kanalen. Det er en tredobling fra året før. Bare fem - 5 - av disse har britene returnert til Europa, ifølge BBC.

En ødelagt gummibåt på en strand i Dunkerque dagen etter båtulykken der 27 mennesker druknet. Foto: JOHANNA GERON / Reuters

Forslaget om å returnere migrantene skuffet den franske innenriksministeren. At Boris Johnson offentliggjorde brevet, gjorde saken enda verre, skrev Gérald Darmanin til sin britiske kollega.

Dermed ligger søndagens krisemøte an til å skje uten britenes tilstedeværelse. Frankrike, Nederland, Belgia, Tyskland og EU-kommisjonen skal diskutere løsninger på menneskesmuglingen uten at endestasjonen for den farlige migrantruten er representert.

Lang tradisjon for konflikt

Naboene Storbritannia og Frankrike har lange tradisjoner for konflikt. De har utkjempet et utall kriger gjennom historien.

I nyere tid har prosessen som endte med at britene forlot EU forsuret naboskapet. Båtmigrantene er ikke den eneste saken som skaper problemer for forholdet.

I dag streiker franske fiskere mot fiskeriavtalen med britene. De blokkerer adgangen til havner og tunnelen under den samme engelske kanalen. De mener britene gir dem færre fiskekvoter enn de har rett på i den britiske delen av kanalen.

Denne striden har pågått siden brexit. I vår sendte britene marinefartøy til øya Jersey i Den engelske kanal. De skulle forsvare den britiske kronbesittelsen mot illsinte franske fiskere.

Det sier litt om at stemningen ikke er på topp mellom de to naboene.

Komplisert samarbeid

På hver side av kanalen vokser frustrasjonen over den andre siden. Etter tragedien på onsdag understreket begge parter viktigheten av å samarbeide om løsninger.

Den britiske regjeringen har siden i sommer betalt Frankrike for å styrke politiets tilstedeværelse langs kysten mot kanalen. Men den har vært misfornøyd med resultatet.

Fransk politi har stått og sett på at mennesker setter seg i overfylte gummibåter og legger ut på den farlige reisen, uten å gripe inn.

Nå lover Frankrike å øke patruljeringen. Men de har ikke slått til på britenes forslag om ha felles patruljering i hverandres farvann.

I stedet forsterker de samarbeidet innad i EU. De vil hindre at migrantene kommer til Frankrike, og trekker inn land som er en del av smuglerruten. Disse skal søndag snakke om hvordan det skal skje.

Men det blir altså uten britene.