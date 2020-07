New York-politiet fjernet protest-leir i frykt for Trumps agenter

Sammen med rengjørere og advokater demonterte de telt og ryddet området uten bråk eller at noen ble skadet, ifølge politiet.

«Okkuper rådhuset» hadde sitt utspring i de voldsomme demonstrasjonene som har herjet USA, etter drapet på George Floyd i mai.

– Det vi har sett de siste månedene var at det ble færre og færre demonstranter og flere og flere hjemløse. Da var det på tide å gjøre noe, sier ordføreren i New York, Bill de Blasio. Han har vært en skarp kritiker av Donald Trump.

Flere agenter

Tidspunktet for fjerning av demonstrasjons-leiren var nok ikke helt tilfeldig. For i natt er det ventet at Trump og justisminister William Barr, skal presentere en plan for å sende ut flere agenter til å passe på føderale bygg i USA.

Trump har nemlig ment at lokale myndigheter har mistet kontroll over de store byene midt under pandemien. Det er derfor ventet at han i natt vil å sende flere agenter til byer som Chicago, New York, Detroit, Baltimore, Oakland og Philadelphia – alle styrt av demokrater.

– Lederne der er for svake til å gjøre noe, sa Trump på en pressekonferanse på mandag. Der han også roste jobben som de kritiserte spesialagentene har gjort i Portland.

I dag var det ikke mange demonstranter igjen utenfor rådhuset. Foto: CARLO ALLEGRI

Ikke velkomne

Kilder i Trump-administrasjon har bekreftet at presidenten nå vurderer å sende 150 spesialagenter i Chicago.

Chicagos borgermester Lori Lightfoot er ikke fornøyd med tiltaket, selv om hun er åpen for et samarbeid for å bekjempe kriminalitet.

– Jeg vil ikke tolerere en autoritær tilnærming med ukonstitusjonelle arrestasjoner, skriver Lightfoot i et brev, og legger til:

– Vi kan ikke ha folk som verken kjenner gatene eller nabolagene våre til å gå rundt og begå åpenbart grunnlovsstridige handlinger.

«Lov og orden»

Bakgrunnen for dette er presidentordren fra 26. juni som gir Department of Homeland Security (DHS) myndighet til å beskytte amerikanske monument, minnesmerker og statuer. Men mange har ment de siste dagers hendelser i Portland har vist at de føderale myndighetene har gått ut over dette mandatet. Blant annet ved ikke å identifisere seg og føre demonstranter bort i umerkede biler.

Det har også blitt hevdet at Trump ønsker med dette å vise handlekraft og å fremheve seg selv som en sterk statsleder som setter tydelig søkelys på «lov og orden» før presidentvalget i november.