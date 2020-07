Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

USAs president Donald Trump har bestemt seg for å gjenoppta sine daglige, direktesendte korona-pressekonferanser. Beslutningen kommer som et svar på Trumps fallende oppslutning på meningsmålingene, ifølge Ap.

Trump ligger nå nesten ni prosentpoeng bak utfordrer Joe Biden, viser gjennomsnittsmålingene.

På den første daglige pressekonferansen, tirsdag kveld norsk tid, sa Trump blant annet at koronakrisen i USA «dessverre sannsynligvis kommer til å bli verre, før det blir bedre».

Ifølge nyhetsbyrået AFP omtalte Trump konsekvent koronaviruset som «the China virus», slilk han har hatt for vane.

– Vaksinene kommer

Nyhetsbyrået melder også at den amerikanske presidenten brukte pressekonferansen til å «selge» et budskap om antallet daglige dødsfall har gått ned den siste tiden, og at man snart kommer til å se et vaksine-gjennombrudd.

– Vaksinene kommer, og de kommer mye tidligere enn det noen trodde var mulig, sa Trump, som stilte alene på podiet, uten medisinske eksperter.

Trump oppfordret også amerikanere til å bruke munnbind, i tilfeller der de ikke kan overholde reglene for sosial distansering.

Trump har nylig snudd i debatten om bruk av munnbind.

– Uansett om du liker munnbind, eller ikke, så gjør det en forskjell, sa president Donald Trump på tirsdagens pressekonferanse.

Han opplyste at selv alltid har munnbind med seg, og bruker det der han mener det er nødvendig.

Trump sa i april at de kunne utrede om blant annet lys og varme kan brukes som korona­behandling. Du trenger javascript for å se video. Trump sa i april at de kunne utrede om blant annet lys og varme kan brukes som korona­behandling.

Hardt rammet

I vår avholdt Trump nærmest daglige pressekonferanser i Det hvite hus, men det sa brått stopp da presidenten i april ble hånet etter å ha antydet at inntak av rensemidler kunne hjelpe mot koronaviruset.

– Jeg synes det er en flott måte få ut informasjon til folket på. Vi gjør det veldig bra på mange forskjellige måter, sa Trump mandag, da det ble kjent at han skulle gjennoppta de daglige oppdateringene.

Trump har måttet tåle mye kritikken den siste tiden, blant annet for sin håndtering av koronasituasjonen.

Med mer enn 4 millioner smittetilfeller, og over 144.000 døde, er USA er blant de hardest rammede landene i verden av koronaviruset.

Kritikk og opptøyer

3. november skal det avgjøres om Trump får fire nye år i Det hvite hus, eller om Joe Biden, tar over roret. Den siste tiden av valgkampen har vært krevende for Trump, av flere grunner.

Midt i pandemien døde George Floyd av kvelning under en politipågripelse i Minneapolis, 25. mai.

Dødsfallet utløste massive protester mot rasisme og politivold – og opptøyene pågår fortsatt.

Presidentens håndtering har blitt kraftig kritisert, fra mange hold, blant annet fordi han har satt inn Nasjonalgarden mot demonstrantene flere steder. Trump har også ytret ønske om å sette inn militæret.

Trump har foreløpig nektet å si om han vil akseptere et valgnederlag i november.

– Jeg må vente og se. Jeg må se det an, sa Trump i et intervju på Fox News nylig.