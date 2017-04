Banket opp og drepte medstudent som var mistenkt for blasfemi

HUMANIST: Mashal Khan beskrev seg selv som en humanist. Lærerne beskrev ham som kritisk og nysgjerrig, men at han aldri sa noe vondt om religion. Foto: Privat

Drapet skjedde skjærtorsdag og flere videoklipp som er lagt ut på internett viser den rasende folkemengden som gyver løs på den forsvarsløse studenten.

Mashal Khan studerte journalistikk ved universitetet i Mardan. På sosiale medier beskrev han seg selv som en humanist. Veggene på studenthybelen hans var preget av portrettene til Karl Marx og Che Guevara.

Ifølge Reuters skal det ha vært noe Khan hadde skrevet på nettet som fikk medstudentene til å gå amok.

Brutal mishandling

Hundrevis av studenter gikk samlet til studenthuset hvor Khan bodde. De rev ned døren til rommet hans, kledde av ham og dro ham med ut.

Der fortsatte mishandlingen. Studentene gjøv løs på ham til kraniet knuste. Deretter skjøt de ham. Mishandlingen fortsatte etter at studenten var død. Liket av ham ble blant annet kastet ut fra andre etasje, men gjerningsmennene ble stanset av politiet da de forsøkte å tenne på liket.

Mandag opplyste pakistansk politi at de har pågrepet 22 personer etter lynsjingen.

BRUTALT: Medstudentene sparket inn døra til Khan og slo ham i hjel med trebitene. Foto: Fayaz Aziz / Reuters

Ifølge politisjef Salahuddin Khan Mehsud er de fleste av de pågrepne studenter, men også flere ansatte ved universitetet er tatt i arrest.

– Nysgjerrig og kritisk

En av Khans lærere beskriver ham som en engasjert og kritisk student.

– Han var briljant og nysgjerrig. Han klaget alltid over det politiske systemet i landet, men jeg har aldri hørt ham si noe kontroversielt om religion, sier læreren til Reuters.

Heller ikke politiet har så langt funnet noe som tyder på at Khan skal ha spredd blasfemi, noe som kan straffes med døden i Pakistan. I stedet refser de universitetet som hadde etterforsket blasfemianklagene mot ham uten å ha involvert politiet.

– I dette landet er det ikke ytringsfrihet. De skjærer av tungene på folk. De drepte min sønn og la skylden på ham, sier studentens far Iqbal Khan til BBC.

Statsminister Nawaz Sharif har lovet at de skyldige skal stilles til ansvar, etter at det har vært flere demonstrasjoner rundt om i landet til støtte for Mashal Khan.

Men en politikilde sier til Reuters at han tviler på at noen vil bli dømt for drapet, siden flere i politiet og påtalemyndigheten har uttrykt støtte til angriperne.

– Det er hundrevis av sympatisører i min politistyrke, og hvis jeg vier denne saken for mye oppmerksomhet, risikerer jeg å bli drept selv, sier politikilden.

Tar loven i egne hender

Siden 1990 har 65 mennesker blitt drept utenfor rettssystemet på grunn av anklager om blasfemi i Pakistan.

I 2011 ble provinsguvernøren i Punjab Salman Taseer drept av sin egen livvakt etter å ha tatt til orde for reformering av blasfemilovene.

DEMONSTRASJONER: Flere steder i landet har folk tatt til gatene for å ta avstand fra drapet på Mashal Khan. Foto: Fayaz Aziz / Reuters

Livvakten ble henrettet i fjor, men har av konservative blitt utropt til martyr og de har satt et alter ved graven hans,

Saroop Ijaz i den pakistanske avdelingen av Human Rights Watch påpeker at ingen ble dømt etter at 100 kristne hjem ble nedbrent i Lahore i 2013 etter blasfemianklager. Året etter ble et kristent par drept av samme årsak, men heller ikke der er noen dømt.

– Ingen ønsker å stikke fram hodet i frykt for å bli utstøtt, sier Ijaz.