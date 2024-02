Imran Khan erklærer også seier i Pakistan med KI-video

Pakistans tidligere statsminister Nawaz Sharif erklærte fredag ettermiddag seier og sa at hans parti PMLN ble størst i torsdagens valg.

Dette skjedde selv om stemmene fortsatt ble telt.

Timer senere erklærte hans hovedmotstander Imran Khan også seier i en KI-generert video. De offisielle tallene tyder på at Imran Khans parti er fortsatt størst, med 88 representanter.

Sharif sier ifølge Reuters, at de vil se mot andre partier for samarbeid, blant annet PPP, som ledes av Bilawal Bhutto Zardari.

Dette fordi de ikke har klart å samle inn nok representanter.

I sin tale til folkemengden som har samlet seg i Lahore, sier Sharif at hans partifeller skal møte andre politiske partier senere på fredag for å diskutere dannelsen av en koalisjonsregjering.

Sharif skal også på søndag møte den den tidligere statsministeren Imran Khan som nå er fengslet.

Det forteller personer knyttet til Imran Khans parti, ifølge Reuters.

ERKLÆRER VALGSEIER: Tilhengere av Pakistans tidligere statsminister Nawaz Sharif jubler på partikontoret til Pakistan Muslim League (N) i Model Town i Lahore. Foto: Navesh Chitrakar / Reuters

Lå an til å vinne - så snudde pilene

– I går gråt jeg av glede, i dag er alt snudd til sjokk og vantro, sier Shazia Rauf.

Hun viser til de uoffisielle resultatene som rant inn etter at valglokalene stengte i går kveld.

Der ledet Khans uavhengige kandidater med klar margin i forhold til hovedutfordrer PML-N, partiet til tidligere statsminister Nawaz Sharif.

AFP Nawaz Sharif, PML(N) Nawaz Sharif er et kjent navn for de fleste pakistanere, og er en av tre kandidater som pakistanere kan stemme ved årets valg. Han er tidligere statsminister, men måtte gå av i 2017 etter avsløringer i dokumentlekkasjen Panama Papers. Sharif har tidligere blitt idømt forbud mot å stille til valg ut livet, men høyesterett å besluttet å omgjøre dette i januar i år. Han leder det konservative sentrumspartiet PML(N) AFP Bilawal Bhutto Zardari, PPP Bilawal Bhutto Zardari er sønn av tidligere statsminister Benezir Bhutto og tidligere president Asif Ali Zardari. Han er leder for Pakistans folkeparti (PPP), og er landets tidligere utenriksminister. PPP er et sosialdemokratisk parti, og er andre største partiet i det pakistanske senatet. Zardari har blitt kritisert for å ikke være kvalifisert for posisjonen som leder, der mange mener at han har arvet stillingen. Reuters Fazal-ur-Rehman, JUI Fazal-ur-Rehman leder partiet Jamiat Ulema-e-Islam, ofte forkotet til JUI. JUI er et konservativ islamistisk parti, og støttet mistillitsforslaget som fjernet Imran Khan fra makta i 2022. Rehman blir oppfattet som en pro-Taliban kandidat og har gått ut offentlig for en internasjonal anerkjennelse av Taliban som Afghanistans regjering.

Presset Khans parti

Khan sitter fengslet dømt for korrupsjon, og får ikke stille ved årets valg. Han mener han er offer for en politisk sammensvergelse planlagt av Pakistans mektige hær og USA.

Hans parti, PTI, har opplevd utstrakt knebling og sensur i valgkampen.

I desember i fjor ble det bestemt at Khan ikke får stille ved valget i år. Beslutningen kom en dag før fristen gikk ut for å sende inn nominasjonspapirer til valget til provins- og nasjonalforsamlinger. Foto: Rizwan TABASSUM / AFP

Partifellene har ikke kunnet bruke PTIs flagg, symboler, eller bilder av Imran Khan under valgkampen.

Mange i ledelsen har blitt kastet i fengsel. På et tidspunkt var det til og med forbudt å ta navnet til Imran Khan i sin munn på pakistansk TV.

Imran Khan er Pakistans mest populære politiker. Han gjorde et brakvalg i 2018, og styrte landet fram til 2022 da han ble fjernet i et mistillitsvedtak i parlamentet. Foto: Arif ALI / AFP

– Til tross for kneblingen og sensuren, møtte det pakistanske folket opp i hopetall, og stemte på vår leder, sier Khan-velgere Shazia.

I hele natt satt millioner av pakistanere klistret til TV- og mobilskjermene og fulgte med på valgsendingene som rullet ut resultater på samtlige TV-kanaler.

Bildet var entydig. Imran Khans folk ledet klart mange steder.

Som i byen Gujrat, hvor mange norskpakistanere har røtter.

Mistet stemmer

Klokken 0100 i natt hadde en kvinnelig Khan-kandidat i byen seks ganger flere stemmer enn motstanderen fra Sharifs parti.

Kandidaten Kaisra Ilahi hadde fått mer enn 30.000 stemmer mot Chaudhry Salik Husseins som hadde 5000 stemmer.

Foto: Yama Wolasmal / NRK

Ni timer senere så bildet slik ut: Hussein hadde økt oppslutning til 105.000, mens Ilahi hadde 80.000.

Foto: Yama Wolasmal / NRK

– Hvem er disse mystiske velgerne som avla stemmer midt på natten, spør Khan-aktivist Shazia.

– Vi regnet med at det ville være valgfusk, men ikke på dette nivået. Stemme-tyveriet er skamløst.

Men eksperter i Pakistan er ikke overrasket over at valget har snudd i løpet av natten.

De mener det var ventet at Khans rival Nawaz Sharif ville til slutt gå seirende ut av valget.

«Løven fra Punjab» går for sin fjerde statsministerperiode. I dag kan pakistanere få vite hvem som vil styre landet de neste årene. Foto: Aamir QURESHI / / AFP

– Han er de mektiges favoritt, sier Dr. Qamar Cheema, som leder en politisk tenketank i Islamabad.

– Ingen trodde de ville få så mange stemmer med begrensningene de var underlagt, sier eksperten, som mener PTI har gjort et godt valg. Foto: Yama Wolasmal / NRK

Hærens mann

I Pakistan refererer man til landets mektige hær og etterretningstjenestene som «The Establishment».

– Dette er en reprise av valget i 2018. Da vant Imran Khan fordi han var hærens «Posterboy», nå har Sharif tatt den plassen, sier Cheema.

– Har hæren rigget valget?

– La oss si at dette slik at «The Establishment» får det som de vil, sier eksperten.

I Pakistan refererer man til landets mektige hær og etterretningstjenestene som «The Establishment». Foto: Anjum Naveed / AP

Cheema mener likevel at Khans støttespillere har grunn til å være stolte.

– De har gjort et veldig godt valg. Ingen trodde de ville få så mange stemmer med begrensningene de var underlagt.

De blir en mektig aktør i pakistansk politikk, selv om de ikke får flertallet.

Imran Khan leder fortsatt kampen om de 266 plassene i nasjonalforsamlingen, selv om de har mistet mye av ledelsen fra i natt.

139 av 266 plasser i nasjonalforsamlingen er avgjort. 55 plasser går til Khan, mens Nawaz Sharifs parti får 43, og 35 plasser går til Pakistans tredje største parti, PPP.

Folk står på lasteplanet til en bil og veiver med det pakistanske flagget. Mer enn 128 millioner pakistanere kunne stemme ved årets valg. Foto: Aamir Qureshi / AFP

Kritikkstorm

Sinnet til mange pakistanere retter seg mot valgkommisjonen, som har ansvaret for gjennomføringen av valget og opptellingen av stemmene.

Blant annet for at de fortsatt ikke har publisert valgresultatet, snart 24 timer etter at valglokalene stengte.

Kommisjonen avviser kritikken og forklarer forsinkelsen med at mobilnettet ble skrudd av. Myndighetene forsvarer kommunikasjons-blackout på valgdagen slik:

– Dette var et antiterrortiltak. Hvis terrorister hadde lykkes med å sprenge fem bomber så hadde det skremt folk vekk fra valglokalene, sier informasjonsminister Murtaza Solangi.

Pakistans innenriksminister mener at årets valg er det mest organiserte valgt i moderne pakistansk historie. Foto: FAROOQ NAEEM / AFP

Myndighetene oppfordrer folk til ikke å spre rykter.

– Vær så snill, slutt å spre rykter, sier landets innenriksminister Gohar Ejaz.

Han mener det skader Pakistans rykte og stabilitet og sier at de tok ned mobilnettet på valgdagen for å hindre terror, ikke for å tukle med valget.

Han mener også at årets valg er det mest organiserte valgt i moderne historie.

Khan-tilhenger Shazia Rauf er enig i at selve valgdagen gikk på skinner.

– Ja, selve valgdagen gikk på skinner uten store utfordringer. Fusket skjedde under tellingen, hevder Khan-aktivisten.

– Hvordan kan du hevde det? Hva er beviset?

– Vi har fått rapporter om at mange av våre stemmesedler har blitt stemplet to ganger, hevder Khan-supporteren.

– Sedler med to stempler blir automatisk erklært ugyldig. Det er slik vi har mistet ledelsen vår fra i går.

I sosiale medier deler Khan-tilhengere videoer som angivelig viser valgfunksjonærer som stempler stemmesedler flere ganger.

Videoene er ikke verifisert.

Den kjente cricketstjernen fikk ikke stille til årets valg. Man har heller ikke fått bruke partiets flagg, symboler, eller bilder av Imran Khan under valgkampen. Foto: Yama Wolasmal / NRK

Frykter opptøyer

Det er frykt for at det endelige valgresultatet kan utløse uro i Pakistan. At sinte Khan-tilhengere tar til gatene fordi de føler seg snytt for seier.

– Jeg blir nedringt av folk som vil ut i gatene. De mørke kreftene i landet vårt vil ha borgerkrig.

Rauf sier at skuffelsen i Khan-leirene fort kan bli til sinne.

– Vil du sitte stille hvis de som sitter med makten robber huset ditt på lyse dagen, spør Khan-tilhenger Shazia Rauf og viser til stemmene de avla.

Hun anklager deler av hæren og etterretningstjenestene for å skape kaos i Pakistan.

– Hvorfor gjennomføre en farse av et valg hvis hæren ville ha Nawaz Sharif som statsminister? Da kunne de bare ha båret ham i en gullstol til statsministerboligen.