Avskogingen i Amazonas økte med 10 prosent på ett år

Tall basert på satellittovervåkning fra det brasilianske romforskningsinstituttet viser en dramatisk økning i avskogingen i Brasil.

De såkalte PRODES-tallene, som ble sluppet i dag, er satellitt-data fra 1. august 2019 til 31. juli 2020.

De viser at avskogingen økte med 9,5 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Dermed øker avskogingen i Brasil for fjerde året på rad. Det gjør avskogingsåret 2020 til det verste avskogingsnivået siden 2008.

– Kan bety slutten på regnskogen

Kari Aasheim er leder for politikk, kommunikasjon og marked i Regnskogsfondet Hun sier at avskogingen er alarmerende og noe verden er nødt til å ta på alvor.

– Disse tallene bekrefter bildet av Brasil som en versting når det gjelder ødeleggelse av regnskog. Det har verden verken tid eller råd til. Amazonas er verdens desidert største regnskog og over halvparten av den ligger i Brasil.

Hun sier at dersom verden skal klare å nå klimamålene må Brasil være lokomotivet i den kampen.

– Avskogingen er konsentrert langs akser av ødeleggelse som truer med å fragmentere Amazonas på ugjenkallelig vis. Det kan bety slutten på regnskogen. Disse aksene går ofte langs motorveier, både eksisterende og planlagte.

– Villet politikk fra Bolsonaro

Brasils president Jair Bolsonaro hevder landet utsettes for desinformasjon om regnskogen i Amazonas. Foto: ALAN SANTOS / AFP

Det er ikke mer enn åtte år siden Brasil kunne rapportere om de laveste avskogingstallene siden målingene begynte, ifølge Regnskogfondet. Med kun 4571 kvadratkilometer avskoging i 2012 og en synkende trend i flere år.

Etter at Jair Bolsonaro ble president har avskoging og skogbranner i Amazonas økt kraftig, men presidenten selv har hevdet at det spres uriktige anklager om at regnskogen ødelegges.

Frode Pleym, generalsekretær i Greenpeace sier tallene bekrefter katastrofen. Foto: Johanna Hanno / Johanna Hanno

Tallene er ekstremt alarmerende, og nok en bekreftelse på at det går i helt feil retning for Amazonas, mener Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.



– Tallene bekrefter katastrofen: Avskogingen i Amazonas akselererer midt i den globale klima- og naturtapskrisa. Dette er villet politikk fra Brasils president Bolsonaro, som prioriterer profitten til mektige industrikrefter over vår felles framtid, sier Pleym.