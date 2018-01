AU til Trump: Uakseptabelt! Afrikanere ankom USA som slaver

Den afrikanske union krever at kontinentets land og folk blir behandlet med respekt.

– Husk at mange afrikanere ankom USA som slaver.

– I lys av det er utsagnet til Trump hekt uakseptabelt.

Det sier talskvinne Ebba Kalondo fra AUs hovedkvarter i Addis Abeba, Etiopia.

Den afrikanske union har mottatt mange sterke reaksjoner fra afrikanske statsledere og fra «mannen i gata». Mange opplever Trumps utsagn som et slag i ansiktet skriver blant andre Premium Times i Ghana.

– USA er et godt eksempel på hvordan migrasjon førte til en nasjons fødsel bygget på gode verdier som mangfold og like muligheter for alle, sier AU-talskvinnen.

Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy om kenyaneres reaksjon på president Trumps utsagn om 'drittland'. Du trenger javascript for å se video. Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy om kenyaneres reaksjon på president Trumps utsagn om 'drittland'.

Senegals president Mackey Sall sier han er sjokkert over Trumps utspill om «drittland», eller «shithole countries» som han sa det på sitt eget språk.

ANC i Sør-Afrika sier uttalelsen er «ekstremt fornærmende». Flere medier, blant dem Ny York Times referer visegeneralsekretær Jesse Duarte i ANC.

«Mannen i gata»

I sosiale medier reagerer mange sterkt og med harde utfall mot den amerikanske presidenten.

I gata i storbyen Nairobi i Kenya reagerer folk mer dempet når de blir kontaktet av NRK. De er skuffet og ettertenksomme.

Kenyanere svarer på Trumps utsagn om drittland Du trenger javascript for å se video.

– Hvis Trump ikke ønsker oss i sitt land, hvorfor skal amerikanere komme hit? spør en ung kenyaner på moped til NRKs utsendte i Nairobi.

Kenya er det landet på kontinentet etter Sør-Afrika som tar imot flest turister hvert år, mange kommer fra USA.

Etter å ha tenkt seg om, legger den unge mannen til i en forsonende tone:

– Kenya er et respektert og velsignet land. Alle er velkomne hit.

– Kenya er ikke et «drittland» («shithole country»).

– Vær så snill og respekter oss kenyanere. Et menneske er et menneske.

En elefant i Masai Mara passerer foran en gruppe turister. Kun Sør-Afrika tar imot flere turister enn Kenya blant landene i Afrika, mange av dem er fra USA. Foto: Zohra Bensemra / Reuters

President Donald Trump skal ha blitt svært frustrert under et møte i Det hvite hus torsdag.

Det skjedde etter at en kongresspolitiker tok til orde for økt beskyttelse av innvandrere fra Haiti, El Salvador og flere land i Afrika.

Kilder som Washington Post har snakket med forteller at presidenten skal ha spurt om hvorfor USA tok inn innvandrere fra «drittland».

Nordmenn

Dagen før hadde president Trump besøk av statsminister Erna Solberg i Det hvite hus. De to fant tonen, og Solberg var hos verten i to timer.

På møtet torsdag da presidenten viste sin frustrasjon, skal han ha stilt spørsmål om hvorfor USA ikke tar inn flere innvandrere fra land som Norge.