Asteroiden «2023 WD» topper risikolisten til Nasa

Ifølge utregninger NASA-astronomer har gjort, kan verden denne dagen nemlig treffes av en asteroide på størrelse med et olympisk svømmebasseng.

Dette kan ifølge romfartsselskapet potensielt føre til stor skade.

Fagdirektør i Norsk Romfartssenter, Terje Wahl, kan likevel berolige med at man ved nærmere ettersyn oftest finner ut at disse objektene ikke vil treffe likevel.

På topp av risikoliste

For litt over en uke siden oppdaget NASA en asteroide på rundt femti meter i diameter med en potensiell ferd rett mot oss.

Asteroiden klatret så rett til topps på European Space Agency's (ESA) liste over potensielle farlige objekter med retning jorden.

400 mennesker skal ha blitt skadd da et meteorregn rammet sentrale deler av Russland tilbake i 2013. Du trenger javascript for å se video.

Liten sjanse

– Hvilke konsekvenser vil et slikt sammentreff kunne få?

– En asteroide på 50 meter i diameter er på ingen måte noe vi vil ha i nabolaget vårt, men sjansen for at slike objekter vil treffe oss er sjansen for at vi treffes veldig liten, svarer Wahl.

Det bekreftes av ESA som estimerer sjansen for sammentreff til 1 av 652 sjanse for å få faktisk treffe jorden.

Wahl forteller at et slikt sammentreff vil kunne føre med seg store materielle skader og i verste fall dødsfall.

– Men dette er ikke nærheten av en sivilisasjonsutryddende asteroide, som den som tok livet av dinosaurene, forklarer han.

Senest i 2013 falt en 20 meter stor asteroide inn over Russland.

Ikke unormalt

Ifølge Wahl er det ikke unormalt at de forskjellige romfartsorganisasjonene rundt om i verden oppdager objekter som potensielt vil ha en bane mot den lille blå planeten vår.

– Og de fyker da til topps på denne risk-listen før de etter nærmere undersøkelser viser seg å bomme likevel og da blir flyttet nedover, sier han.

– Ikke noe du ønsker deg

Wahl forklarer at asteroider kommer i mange forskjellige størrelser. Fra bare noen meter små, til flere kilometer store.

– Mange husker kanskje den som falt over Russland for noen år siden. Den blåste ut vinduer og skadet flere mennesker. Den var tyve meter i størrelse, så om denne er på femti er ikke det noe vi ønsker inn mellom oss og månen, svarer han.

I et innlegg på Twitter skriver NASA at de vil følge asteroiden videre på ferden gjennom verdensrommet. De er klare på at dagens estimerte bane kan endre seg fortløpende.